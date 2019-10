O júri composto por jornalistas valorizou o ambiente e a decoração do Place D’Armes para atribuir o prémio.

Luxemburgo tem o melhor bar de hotel da Europa

O prémio de melhor bar de hotel da Europa foi atribuído, este ano, ao “Place d’Armes”, situado na conhecida praça capital luxemburguesa.

O Júri composto por jornalistas da imprensa especializada, avaliou bares de hotéis em todo o espaço europeu. Ao todo foram atribuídos 31 prémios nas diferentes categorias hoteleiras em todo o mundo. No Luxemburgo, o ambiente e a decoração foram os fatores que levaram à escolha do vencedor. Num comunicado, citado pelo L’Essentiel, a equipa do Place D’Armes diz sentir-se “muito honrada de receber esta prestigiosa recompensa”.

