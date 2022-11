O Grão-Ducado subiu uma posição entre os 59 países que compõem o Índice de Desempenho das Alterações Climáticas.

Ranking

Luxemburgo tem o 17° melhor desempenho climático

Redação O Grão-Ducado subiu uma posição entre os 59 países que compõem o Índice de Desempenho das Alterações Climáticas.

O Luxemburgo ocupa o 17º lugar do Índice de Desempenho das Alterações Climáticas, tendo subido uma posição em relação ao ano passado, no ranking divulgado esta segunda-feira na COP27, a conferência da ONU sobre o clima que está atualmente a decorrer em Sharm el-Sheikh, no Egito.

A par de Malta, que está em 18º lugar, o Grão-Ducado fecha a lista de países a verde, isto é, com um alto desempenho climático. Também Portugal surge a verde, no 14º lugar, tendo subido duas posições em relação aos últimos dados devido ao fecho das centrais a carvão do Pego e de Sines e da publicação da Lei de Bases do Clima.

'Klimabonus'. Governo apresenta novo apoio para facilitar transição ecológica e energética O Klimabonus é um conjunto de subsídios estatais que pretende facilitar a renovação energética dos bens de todas as famílias e combater as alterações climáticas.

O Índice de Desempenho das Alterações Climáticas (Climate Change Performance Índex, CCPI, na sigla original), publicado anualmente desde 2005, avalia o desempenho das políticas climáticas de 59 países, mas não atribui as três primeiras posições, uma vez que nenhum país está completamente alinhado com o objetivo de manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius, estabelecido no Acordo de Paris de 2015.

União Europeia tem desempenho climático médio

Assim, em quarto lugar, que na realidade é o primeiro, surge a Dinamarca, seguida da Suécia e do Chile. Também Marrocos, Índia, Estónia, Noruega e Reino Unido se encontram entre o grupo de países com o melhor desempenho climático, medido através de quatro critérios: emissões de gases com efeito de estufa, energia renovável, uso de energia e política climática.

A União Europeia aparece a amarelo, com um desempenho climático médio, com uma subida de 11 lugares, tal como Indonésia, Itália, França ou Nova Zelândia, entre outros.

Instalação de painéis solares atingiu novo recorde no ano passado Em 2021, foram instaladas 1.264 novas centrais fotovoltaicas, aumentando assim em 48% a capacidade de produção deste tipo de energia renovável.

Já a laranja, com um desempenho baixo, estão países como Irlanda, Brasil, Bélgica, África do Sul, Turquia e Argentina.

Os piores lugares, a vermelho, incluem Japão, China, EUA, Rússia, Austrália, Canadá e Arábia Saudita. O Irão é o país com o pior desempenho climático.

O CCPI é organizado pela ONG alemã Germanwatch e o pelo think thank alemão NewClimate Institute.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.