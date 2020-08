O Luxemburgo tem uma associação que dá apoio a pais que optam pelo ensino doméstico. O organismo já existia antes da pandemia de covid-19 mas ganha agora novo destaque.

Luxemburgo tem associação que ajuda pais que optam pelo ensino doméstico

A poucas semanas do arranque do ano letivo, a Rádio Latina falou com uma das responsáveis da Associação Luxemburguesa pela Liberdade de Instrução (ALLI), fundada em 2013, Katy Zago.

Zago explicou que, inicialmente, a associação foi criada para apoiar os pais que decidem não escolarizar os filhos, embora não defenda que a aprendizagem em casa é o método ideal para todas as crianças. Desta forma, o organismo promove regimes adaptados a cada aluno e a cada família. Hoje em dia, a missão da ALLI passa sobretudo por "mudar a visão sobre a aprendizagem" e por promover a "liberdade de instrução", diz Katy Zago acrescentando que a organização se interessa por "todas as alternativas que possam fazer evoluir a sociedade". A ALLI gere também um grupo na rede social Facebook, o "Homeschooling in Luxembourg", que conta com cerca de mil seguidores, e que serve para divulgar informação sobre o tema, esclarecer dúvidas e partilhar experiências.

Questionada sobre se a associação tem sido mais procurada desde o confinamento, devido ao encerramento de todas as escolas do país, Katy Zago frisa que, nos últimos tempos, tem havido mais atividade naquela página no Facebook. E adianta que há casos de pais que, face à ameaça da covid-19, têm medo da retoma da escola e equacionam não escolarizar os filhos; ou outros que, com base na experiência do ensino em casa durante o confinamento, confessam ter vontade em continuar este regime de aprendizagem.

A experiência da ALLI mostra que o ensino doméstico é "uma escolha de vida", refere. Muitas vezes as famílias tomam essa decisão por estarem descontentes com o sistema de ensino ou por não se identificarem com a sua filosofia. Um dos casos bastante frequentes no Luxemburgo diz respeito a famílias estrangeiras que estão no país de forma temporária. Mesmo assim, Zago diz que a aprendizagem em casa continua a ser um fenómeno marginal no Grão-Ducado, com cerca de uma centena de alunos do fundamental neste regime e 40 do secundário.

De acordo com a ALLI, os pais de crianças até aos 12 anos interessados no ensino doméstico têm de obter uma autorização por parte da Direção Regional do Ensino Fundamental. No caso dos adolescentes com mais de 12 anos a questão da aprendizagem em casa não está regulamentada, embora, à partida, seja possível informando apenas o Ministério da Educação. A Rádio Latina contactou a tutela para obter mais informações sobre esta opção de ensino mas aguarda ainda resposta.

(Diana Alves, jornalista do Contacto e Rádio Latina.)

