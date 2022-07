Já Portugal está entre os países com as habitações mais amigas do ambiente.

Luxemburgo tem as casas mais poluentes da Europa

O Eurostat realizou um grande estudo sobre habitação na União Europeia, com dados de 2019, e o Luxemburgo destacou-se pelas piores razões.

O levantamento de dados focou-se em três componentes: as condições das casas, os preços e a construção. Um dos indicadores centrou-se no impacto ambiental por habitação e é aqui que o Grão-Ducado surge no lugar cimeiro das casas que mais poluem. Segundo os dados, o país da UE que apresenta as emissões per capita de gases com efeito de estufa mais elevadas: 1.660 kg.

A termo de comparação, "as emissões domésticas para aquecimento variam entre os 35 kg per capita, na Suécia, e os 1.660 kg no Luxemburgo". A média europeia é de 669,3 kg per capita.

Qual a finalidade das emissões de gases per capita? Tudo o que está ligado às emissões de combustíveis fósseis utilizados para "aquecer casas, preparar água quente, cozinhar e ar condicionado", explica o instituto europeu.

No lado oposto da tabela, estão os países que poluem menos, como é o caso da já referida Suécia (34,6), Malta (96,3), Finlândia (201,7) e Portugal (214,4).

Frio é o problema?

Se olharmos para a temperatura, faz tanto (ou mais) frio na Suécia do que no Luxemburgo, ou seja, não serão as temperaturas baixas a causar estes resultados. Poderá ser antes um problema de isolamento térmico das casas luxemburguesas, algo que o Governo está a tentar combater.

Para isso mesmo, lançou o plano "Klimabonus", um conjunto de subsídios estatais que pretende facilitar a renovação energética dos bens de todas as famílias e combater as alterações climáticas através de soluções de habitação e mobilidade mais sustentáveis. Um dos objetivo é o de "tornar as casas mais eficientes em termos energéticos".

