As condições de trabalho e o custo de vida estão a tornar o Grão-Ducado cada vez menos atrativo para os veterinários.

Luxemburgo tem apenas 286 veterinários para todo o país

As condições de trabalho e o custo de vida estão a tornar o Grão-Ducado cada vez menos atrativo para os veterinários.

O Luxemburgo está a passar por uma escassez de veterinários. A profissão já não é tão atrativa e está mesmo a tornar-se muito difícil prestar serviços à noite e aos fins de semana. Existem atualmente apenas 286 veterinários a trabalhar em todo o país.

O número de pessoas dedicadas aos animais está constantemente a diminuir, o que torna a situação complicada, afirmou Claude Haagen, ministro da Agricultura, em resposta a uma pergunta parlamentar de Martine Hansen (CSV).

Josiane Gaspard, Presidente do Colégio Veterinário, confirma que a situação existe "há já alguns anos". Este fenómeno acentuou-se durante a crise sanitária? "Não sei porque não temos dados, mas foi aí que reparámos realmente que os consultórios e clínicas não estavam a encontrar os médicos veterinários que procuravam, em todas as áreas, animais pequenos ou grandes", disse Gaspard ao Wort francês.

Josiane Gaspard, presidente do Colégio Veterinário. Foto: Pierre Matgé/Arquivo

A presidente do organismo apresenta algumas razões. "Em primeiro lugar, os estudos são longos e difíceis. E quando começam a praticar, os veterinários apercebem-se rapidamente do quão difícil é exercer: as horas de trabalho, o apoio e a gestão das famílias em momentos complicados, como a eutanásia do animal. Este último aspeto é ensinado durante a formação, "mas a realidade no campo difere frequentemente da teoria ensinada", admite.

"Os estudantes que acabam de sair da universidade decidem muito rapidamente mudar de profissão. O ritmo de trabalho e a sobrecarga, bem como o cansaço, particularmente com o serviço de permanência, levam a esta escolha radical. E aqueles que têm a força para continuar estão expostos "a um elevado risco de esgotamento devido à disponibilidade permanente exigida no setor devido à escassez" de pessoal, garantiu.

Segundo Gaspard, todas estas condicionantes não são compensadas pelo salário. "Em comparação com outras profissões com a mesma duração de estudos e o mesmo nível de qualificações, o salário de um médico veterinário não é atrativo. Do ponto de vista financeiro, o mercado imobiliário luxemburguês e o custo de vida em geral são mais um obstáculo à chegada de novos profissionais que estudaram no estrangeiro, nomeadamente nos países vizinhos do Luxemburgo", explica.

Por enquanto, esta escassez de profissionais não tem impacto devastador no funcionamento diário dos consultórios e clínicas, mas a manutenção do serviço de plantão de 24h está a tornar-se complicada. Gaspard garante que o Colégio está atualmente "em discussões com associações veterinárias para encontrar soluções para o problema. O Ministério da Saúde também já foi notificado da situação", acrescenta.

Para Josiane, é preciso "preparar melhor os veterinários para a situação atual, logo a partir dos estudos". Esta escassez não vai desaparecer dentro de alguns meses e "acima de tudo, devem ser encontradas soluções para melhorar o equilíbrio trabalho-vida pessoal".

Por exemplo, uma das soluções poderia ser a criação de centros médicos veterinários, idênticos ao modelo dos centros que operam na medicina humana. Esta ideia é apoiada pelas autoridades. Outra possibilidade é realizar um estudo aprofundado do setor veterinário para encontrar soluções viáveis.

(O artigo foi publicado originalmente na edição francesa do Wort)

