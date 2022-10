Há setores onde continua a haver um desequilíbrio entre os géneros e a política local é um deles.

Igualdade de género

Luxemburgo tem apenas 16 mulheres burgomestres

Diana ALVES

Apenas 16 das cerca de 100 comunas luxemburguesas, são lideradas por mulheres. O Luxemburgo tem feito avanços nesta matéria, mas o número continua a ser insuficiente, segundo a ministra da Igualdade entre mulheres e homens, Taina Bofferding.

Numa nota divulgada às redações, a ministra sublinha que, “nos últimos dez anos, o Luxemburgo foi o Estado-membro da União Europeia que fez o maior progresso em matéria de igualdade entre os géneros”.

Porém, há setores onde continua a haver um desequilíbrio, e a política local é um deles. Segundo os dados, as mulheres representam apenas 16% do total de burgomestres e 17% do de vereadores.

Para mudar os números nas próximas eleições comunais, em 2023, a ministra lançou um programa de mobilização que inclui aconselhamento aos partidos sobre o recrutamento, testemunhos de mulheres atualmente nos altos cargos do poder local para incentivar outras mulheres a envolverem-se na política e jornadas de portas abertas nas comunas.

No âmbito deste programa, o ministério de Taina Bofferding já assinou convenções de parceria com as comunas de Pétange, Boulaide, Grevenmacher, Niederanven e Roeser.

Estão previstas, por exemplo, campanhas de sensibilização nas escolas e maisons-relais e exposições sobre os diretos das mulheres e igualdade.



