Portugal é o sétimo da tabela, com 34%, ou seja, acima da meta europeia para 2030.

Ambiente

Luxemburgo tem a menor quota de energia renovável da UE

Henrique DE BURGO Portugal é o sétimo da tabela, com 34%, ou seja, acima da meta europeia para 2030.

O Luxemburgo apresentou em 2021 a menor quota de energia renovável no consumo final bruto entre os Estados-membros.

Os mais recentes dados do Eurostat indicam que a taxa de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final no Grão-Ducado era de 11,73%, em 2021. Este valor é ligeiramente superior aos 11,69% do ano precedente, mas continua ainda longe da meta europeia de consumo de energias renováveis, como eólica e solar, estabelecida em 32% até 2030.

Instalação de painéis solares atingiu novo recorde no ano passado Em 2021, foram instaladas 1.264 novas centrais fotovoltaicas, aumentando assim em 48% a capacidade de produção deste tipo de energia renovável.

Na União Europeia (UE), a quota de energia proveniente de fontes renováveis recuou, pela primeira vez (-0,3%) em 2021, para os 21,8%.

A Suécia foi o país com a melhor quota de consumo renovável, com 62,6%, enquanto que Portugal é o sétimo da tabela, com 34%, ou seja, acima da meta europeia para 2030.

Além da energia eólica e solar, as fontes renováveis podem ser hídrica (energia da água dos rios), biomassa (energia de matéria orgânica), geotérmica (energia do interior da Terra) e oceânica (energia das marés e das ondas).



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.