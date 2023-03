Segundo o MeteoLux, o vento vai soprar forte com rajadas que poderão atingir os 75 km/h.

Luxemburgo sob aviso amarelo no sábado por causa do vento

Diana ALVES

O instituto luxemburguês de meteorologia emitiu um aviso amarelo para sábado devido à previsão de vento forte.



De acordo com o Instituto de Meteorologia do Luxemburgo, MeteoLux, o vento vai soprar forte com rajadas que poderão atingir os 75 km/h.

O alerta vai estar em vigor praticamente todo o dia, entre as 11h e as 18h e abrange todo o território nacional.

Quanto a temperaturas, as mínimas previstas vão oscilar entre os cinco e os sete graus e as máximas entre os oito e os dez.



