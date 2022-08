Luxemburgo sob aviso amarelo esta quarta-feira devido ao calor

O Meteolux prevê temperaturas máximas até aos 34 graus para amanhã. Mas na quinta-feira, os termómetros deverão subir ainda mais.

O Meteolux prevê temperaturas máximas até aos 34 graus para amanhã. Mas na quinta-feira, os termómetros deverão subir ainda mais.

Todo o território do Luxemburgo vai estar sob aviso amarelo na quarta-feira à tarde, por causa do calor.

O Meteolux colocou o país sob este aviso meteorológico, entre as 12h e às 20h, devido aos valores das temperaturas máximas que se deverão situar entre os 31 e os 34 graus, segundo as previsões do instituto.

Na quinta-feira, estima-se que os termómetros possam subir ainda mais, podendo atingir os 36, acompanhados de trovoada.

Recorde-se que a 19 de julho, o Luxemburgo esteve sob aviso vermelho na sequência de um aumento das temperaturas para valores máximos estimados em 38 graus. Os termómetros acabaram por ficar um pouco abaixo dessa previsão, ainda assim acima do 36 graus, de acordo com o registado pela estação meteorólogica do Findel.

