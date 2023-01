O alerta vigora para todo o país e começa esta tarde, estendendo-se até ao final do dia de sábado.

Meteorologia

Luxemburgo sob aviso amarelo devido a ventos fortes e risco de inundações

O alerta vigora para todo o país e começa esta tarde, estendendo-se até ao final do dia de sábado.

O Meteolux colocou o território luxemburguês sob aviso amarelo esta sexta-feira à tarde e todo o dia de sábado.

Para hoje, o instituto de meteorologia prevê ventos fortes em todo o país, com rajadas entre 60 e 75 km/h, mantendo o aviso amarelo até às 18h.

Amanhã, sábado, o alerta vigora todo dia no Grão-Ducado, entre as 7h e as 23h59, devido ao risco de cheias e inundações.

De acordo com o sistema de alerta de inundações, a partir da tarde de sábado o nível das águas dos rios do Luxemburgo, à exceção do rio Mosela, deverá subir, em particular em alguns pequenos cursos de água no sul do país onde o caudal poderá aumentar rapidamente.

Apesar do aviso amarelo do Meteolux estar, para já, definido até ao final de sábado, poderá ser acionado o nível de pré-alerta durante a madrugada de domingo, não estando descartada a hipótese de este também evoluir para alerta, se a situação meteorológica se agravar ou se o caudal dos rios aumentar para lá do previsto.

