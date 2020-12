A 2ª Semana de Sensibilização para a Saúde Afetiva e Sexual que hoje se inicia vai abordar questões como a violência na infância, os direitos sexuais e o impacto da covid-19, entre outros.

Luxemburgo. Sexo, afetos, respeito e direitos iguais

Paula SANTOS FERREIRA A 2ª Semana de Sensibilização para a Saúde Afetiva e Sexual que hoje se inicia vai abordar questões como a violência na infância, os direitos sexuais e o impacto da covid-19, entre outros.

Sensibilizar, informar e formar são os objetivos do Centro Nacional de Referência para a Promoção da Saúde Afetiva e Sexual (Cesas) que iniciou hoje a 2º Semana de Sensibilização da Saúde Afetiva e Sexual no Luxemburgo, que decorre até 11 de dezembro.



Durante estes cinco dias o evento vai abordar e debater temas tão diversos como os problemas e a promoção desta saúde na infância, adolescência, a violência, os cidadãos com handicap, a educação sexual e afetiva, os direitos sexuais, a temática LGBTQI+ e as questões do género.

“Os direitos sexuais e a educação sexual têm de ser acessíveis a todos”, declarou Ainhoa Achutegui, presidente do Planning Familial na apresentação desta 2ª Semana de Sensibilização da Saúde Afetiva e Sexual. A par com a promoção da igualdade e do respeito há também que prevenir a violência sexual, adiantou.

O evento pretende “dar maior visibilidade às questões da afetividade e da sexualidade”, com o objetivo de promover o bem-estar e uma vida saudável nestas áreas fundamentais, indicou por seu turno, Christa Brömmel, coordenadora do Cesas, para quem é importante analisar o impacto que a pandemia está a ter nos direitos sexuais da população do Luxemburgo e na sua saúde afetiva e sexual.

Luxemburgo. Pandemia afetou a saúde emocional e sexual dos jovens De 7 a 11 de dezembro deste ano decorre a 2ª Semana de Sensibilização para a Saúde Emocional e Sexual no Luxemburgo com atividades, eventos e workshops para profissionais da área e o público em geral. Programa será revelado em breve.

Novo guia sobre jovens

Esta segunda edição da Semana de Sensibilização para a Saúde Afetiva e Sexual foi apresentada esta manhã numa videoconferência com especialistas e responsáveis de vários organismos onde foi também apresentado o novo guia ‘Let’s Talk About Sex’, um manual destinado aos professores e outros profissionais que trabalham com jovens contendo uma enorme diversidade de temas relacionados com a saúde sexual e afetiva, e como estes devem ser abordados e tratados por estes profissionais. O bem-estar dos jovens, a promoção desta saúde através de um diálogo e interação numa linguagem acessível, conhecida dos jovens e “sem tabus” é o objetivo deste guia.

Problemáticas diversas

“Violências sexuais entre as crianças” é o tema de uma videoconferência que vai decorrer esta quarta-feira entre as 9h00 e as 10h30 no âmbito da Semana de Sensibilização da Cesas que conta com a colaboração de 19 entidades neste evento. (Para ver programa completo clique aqui).

Na videoconferência que está aberta ao público através de inscrição prévia dois psicoterapeutas vão abordar o desenvolvimento sexual e afetivo desde o nascimento até aos 12 anos e centrar-se em casos de transgressões sexuais das crianças que poderão deixar traumas no futuro. Alertar para os comportamentos que podem indiciar essas transgressões e para a importância da prevenção são os objetivos da conferência. Também na quinta-feira, dia 10 se realizará um webinaire sobre as crianças expostas à violência conjugal e os menores que são vítimas de violências sexuais, entre as 9h e as 12h30.

Os vários eventos online que farão parte desta Semana de Sensibilização, são gratuitos e destinados ao público e aos profissionais, e praticamente todos eles serão realizados virtualmente devido à pandemia da covid-19. Para ver o programa completo clique aqui.

Terça-feira à tarde decorre ainda um webinaire sobre o acolhimento e acompanhamento de pessoas trans ao nível dos cuidados médicos médico, das 18h às 19h30, onde profissionais de saúde e especialistas irão falar sobre as suas experiências e como fornecer cuidados inclusivos a esta população.

Impacto da covid-19

O impacto da Covid-19 nos direitos sexuais será o tema de outro webinaire que vai decorrer na quarta-feira pelas 18h30, com uma mesa redonda de especialistas.

Masculino ou feminino? A reflexão sobre o género constitui outra das conferências deste evento e decorrerá quinta-feira à tarde em dois módulos distintos.

Um podcast ‘Pipapoteren iwwer Méi wéi Sex, Drogen’ poderá ser ouvido entre as 17h00 e as 18h00 de sexta-feira sendo que é destinado ao público maior de 18 anos e será emitido em luxemburguês.

Juventude e pessoas com handicap

Finalmente, sábado irá decorrer o espetáculo 'Du Bout des Lèvres – Quand l’Afrique nous réconcilie avec nos corps', em Neimënster (Salle Robert Krieps), às 19h. Como uma adolescente consegue falar sobre sexualidade com os avós, pois é com eles que tem de falar em certas regiões de África, é o tema central deste espetáculo em que só é permitida a entrada a maiores de 16 anos. O bilhete custa 10 euros. A inscrição prévia é obrigatória, através do telefone (+352) 262052-444 ou por email billetterie@neimenster.lu.

No âmbito desta semana, o Cesas lançou ainda uma brochura sobre ‘A vida afetiva e sexual das pessoas em situação de handicap’ que pode ser pedido em formato papel para o email: info@iha.lu , estando também disponível em www.info-handicap.lu (clique aqui).



Tem perguntas?

Por seu turno, a equipa de Educação Sexual e Afetiva (ESA) do Planning Familial tem a decorrer a campanha ‘Hues du Froen?’ (Tem alguma pergunta?), em que os especialistas respondem “com descrição” às perguntas de todas as pessoas as temáticas da puberdade, sentimentos amorosos, desgosto de amor, contraceção, mestruação, respeito, sentimentos e o sexo. As questões devem ser colocadas para o mail: esa@pfl.lu.

