Saúde

Luxemburgo. Serviços de oncologia pediátrica vão ser reforçados

Diana ALVES A reivindicação da petição 2232, que foi debatida no Parlamento na segunda-feira, deverá ser atendida.

Os deputados e a ministra da Saúde chegaram a um consenso sobre a matéria.



As capacidades em termos de oncologia pediátrica deverão assim ser desenvolvidas “tendo em conta os critérios internacionais no que toca a enfermeiros e especialistas na área”.

De acordo com uma nota divulgada pela Câmara dos Deputados, após o debate, os deputados presentes – que integram as comissões parlamentares das petições e da saúde – apelaram à ministra para que “avance com rapidez neste dossiê”.

A petição na origem do debate foi lançada por Julia Dauphinee e recolheu mais de cinco mil assinaturas. A iniciativa reivindica um aumento dos serviços de oncologia pediátrica no país para que as crianças possam receber determinados tratamentos vitais mais perto de casa.

Entre 20 a 30 casos de cancro pediátrico por ano no Luxemburgo

No texto da petição, a autora sublinha que, no Luxemburgo, são diagnosticados entre 20 a 30 cancros infantis por ano, e que, atualmente, as famílias são forçadas a deslocar-se ao estrangeiro para os tratamentos. Um processo que, segundo Julia Dauphinee, “implica muito stress, tanto físico como mental, para a criança, pais e outros membros da família como irmãos e irmãs”.

Dauphinee considera que o país deve desenvolver as suas infraestruturas e serviços de oncologia pediátrica, continuando a trabalhar com os grandes centros europeus da área em Paris, Bruxelas, Heidelberg, entre outros. “O conforto de casa para as crianças e famílias, assim como o facto de lhes permitir ter o apoio do círculo familiar e de amigos, seria um grande apoio durante todo o processo”, Justifica.

