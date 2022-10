Ministério alerta que o vírus está "muito presente nos países vizinhos".

Gripe das aves

Luxemburgo sem gripe das aves. Mas é preciso cautela

Diana ALVES Ministério alerta que o vírus está "muito presente nos países vizinhos".

O Luxemburgo não regista, neste momento, qualquer caso de gripe aviária, mas o Ministério da Agricultura apela aos detentores de aves para que respeitem as medidas de prevenção.

Em comunicado, o ministério alerta que o vírus está "muito presente nos países vizinhos" e que o risco de aparecimento da doença no Luxemburgo é de novo elevado, uma vez que a época de migração das aves já começou.

Para evitar o aparecimento e propagação do vírus, a Administração Luxemburguesa Veterinária e Alimentar recomenda que as aves domésticas sejam mantidas e alimentadas no interior.

Qualquer situação de mortalidade anormal deve ser notificada a um veterinário ou à Administração Luxemburguesa Veterinária e Alimentar (tel.: 247-82539).

A entidade frisa também que as importações de aves têm de ser certificadas por um veterinário oficial do país de origem. Regra que se aplica também a compras feitas em mercados. As autoridades lembram ainda que o consumo de carne e de ovos não constitui um risco para a saúde humana.



