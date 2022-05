Ministério garante que resultados do exame não estão em risco, porque a divulgação da fotografia com as respostas chave é posterior à realização da prova, avança a RTL.

Luxemburgo. Respostas do exame de história circulam pela internet

Desde quinta-feira que a fotografia dos tópicos das respostas do exame de História do ensino secundário realizado dia 18 estão a circular nas redes sociais, alertaram várias fontes à RTL que avança com a notícia.



Contudo, o Ministério da Educação garante que os resultados das provas não estão em risco, pois as respostas só vazaram após a realização do exame pelos alunos.

O Ministério da Educação só soube desta situação na sexta-feira, declarou à RTL Lex Folscheid, conselheiro principal do ministério, salientando que a circulação dos resultados só terá ocorrido posteriormente à prova de História.

Para este responsável, a cópia do documento com as repostas poderá ter sido encontrada num caixote do lixo depois do exame, não havendo provas de que circulou antes da data da prova.

Os estudantes não devem preocupar-se pois o seu exame de história continua válido, garantiu Lex Folscheid à RTL. As perguntas e respostas dos exames são distribuídas num envelope fechado aos professores examinadores apenas na hora do teste. Os docentes têm acesso às respostas para que possam orientar os alunos em coloquem dúvidas, lembra a RTL. O ministério da Educação está a investigar.

