Dez pessoas perderam a vida em contexto de trabalho em 2021 - menos nove do que no ano anterior.

Luxemburgo registou quase 14 mil acidentes de trabalho em 2021

Susy MARTINS

Dados divulgados hoje pela Associação de Seguro Acidente (AAA) dão conta de 13.712 acidentes de trabalho, outros 2.589 ocorridos a caminho do local de trabalho e ainda 239 casos de doenças profissionais. No total, a associação contabilizou 16.540 ocorrências.

Como aconteceu em 2020, também no ano passado as alterações das condições de trabalho devido à pandemia impactaram as estatísticas, tendo havido menos 15% de acidentes de trabalho e menos 29% de acidentes de trajeto. Os acidentes de trabalho mortais também diminuíram. No entanto, dez pessoas perderam a vida em contexto de trabalho em 2021 - menos nove do que no ano anterior.

Em contrapartida, o número de doenças profissionais é mais elevado em 2021 face a 2019. Um aumento significativo de 88% que se explica pelo número de pessoas que contraíram covid-19 no local de trabalho. Dois terços referem-se a pessoas que trabalham no setor da saúde.

A Associação de Seguro Acidente é um estabelecimento público que tem como missão prevenir e indemnizar os acidentes de trabalho, de percurso (para e do trabalho) e doenças profissionais. Funciona sob a tutela da Segurança Social.



