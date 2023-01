As novas regras de vigilância epidemiológica a passageiros oriundos da China passam a estar em vigor já na próxima segunda-feira, 9.

Luxemburgo reforça controlo de passageiros que chegam da China

Ana Patrícia CARDOSO

Luxemburgo vai seguir a recomendação da União Europeia - e que outros Estados-membros já seguem - de aumentar a vigilância epidemiológica para viajantes oriundos da China, que atravessa um grave surto de covid-19, em que 600 milhões de pessoas terão sido infetadas no último mês.

Segundo um comunicado do Ministério da Saúde, "de forma aleatória, os interessados ​​serão convidados a realizar um teste gratuito de deteção por amplificação do RNA viral do SARS-CoV-2 (métodos PCR, TMA ou LAMP). Se resultar positiva, a amostra é enviada ao Laboratório Nacional de Saúde (LNS) para sequenciação e, consequentemente, determinação da variante/subvariante viral".

O objetivo é "a deteção precoce de qualquer possível variante viral introduzida em território nacional".

Surto de covid-19. Camas esgotadas em hospitais de Pequim O novo surto de covid-19 esgotou os recursos dos hospitais públicos da capital chinesa, Pequim, com doentes, sobretudo idosos, deitados em macas nos corredores ou a receber oxigénio sentados em cadeiras de rodas por falta de camas.

Para além disso, "qualquer pessoa que tenha permanecido na China nos 14 dias anteriores à chegada ao território luxemburguês, é obrigada a declarar a presença à Inspeção de Saúde (por e-mail ou por telefone: +352 247-65533)".

Esta obrigação aplica-se a qualquer pessoa que tenha permanecido na China nos 14 dias anteriores à sua chegada, independentemente da duração da sua estada na China e no Luxemburgo, e independentemente do meio de transporte utilizado para chegar ao Grão-Ducado. Mas há exceções. Pessoas que trabalhem no setor dos transporte "estão isentas, durante o exercício de suas funções, assim como os passageiros em trânsito".

As novas regras vão ser aplicadas entre a próxima segunda-feira, 9, e 31 de março, inclusive.



Todas as recomendações da Saúde para passageiros que chegam da China podem ser consultadas no site oficial.

