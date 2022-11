O Luxemburgo continua a superar a meta de redução do consumo de gás natural, acordada em 15% pela União Europeia.

Crise energética

Luxemburgo. Redução de 36% no consumo de gás natural em outubro

Henrique DE BURGO O Luxemburgo continua a superar a meta de redução do consumo de gás natural, acordada em 15% pela União Europeia.

De acordo com a mais recente avaliação, apresentada esta terça-feira pelo ministro da Energia, Claude Turmes, no passado mês de outubro a redução foi de 36%, quando comparado com o período de referência dos anos 2017 a 2022. Já em setembro a redução foi de 26% e em agosto de 37%.



Apesar do sinal positivo, o ministro da Energia pede cautela e lembra que "se as temperaturas caírem após o mês relativamente quente de outubro, o consumo de gás relacionado ao aquecimento poderá aumentar consideravelmente". Daí o apelo para economizar energia.

Ainda neste contexto, desde esta segunda-feira, 32 comunas, ou seja, um terço das autarquias do Luxemburgo, já passaram a desligar a iluminação das vias públicas durante determinado período da noite.



