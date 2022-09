Houve mais pedidos em relação a julho.

Acolhimento

Luxemburgo recebeu 205 pedidos de asilo em agosto

Susy MARTINS Do total, 111 pedidos foram feitos por pessoas da Síria, 37 da Eritreia e 8 do Afeganistão.

O Grão-Ducado recebeu 205 pedidos de proteção internacional no passado mês de agosto. Comparando com o mês precedente de julho (177), houve mais 28 solicitações. Do total, 111 pedidos foram feitos por pessoas da Síria, 37 da Eritreia e 8 do Afeganistão.

Refugiados podem deslocar-se para antigo edifício do Contacto em meados de setembro Os requerentes de asilo podem em breve mudar-se para o antigo edifício dos jornais Luxemburger Wort e Contacto, em Gasperich. Há lugar para 197 pessoas.

Ainda de acordo com os números disponibilizados pela Direção de Imigração, do total de pedidos foram atribuídos 101 estatutos de refugiado, 11 estatutos de proteção subsidiária e 20 recusas de proteção internacional.



Houve outras 31 pessoas que foram transferidas do Grão-Ducado para outros países.

Note-se que os requerentes de asilo oriundos da Ucrânia estão em estatísticas à parte, uma vez que solicitam uma proteção temporária. Até agora o Luxemburgo recebeu 4.448 pedidos de proteção, sendo que 155 foram no mês de agosto.

