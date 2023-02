Os requerentes de asilo oriundos da Ucrânia são incluídos noutras estatísticas, uma vez que solicitam proteção temporária.

Migração

Luxemburgo recebeu 180 pedidos de asilo em janeiro

Susy MARTINS Os requerentes de asilo oriundos da Ucrânia são incluídos noutras estatísticas, uma vez que solicitam proteção temporária.

O Luxemburgo recebeu 180 pedidos de proteção internacional no passado mês de janeiro. Do total, 65 foram feitos por pessoas da Síria, 30 da Eritreia e 20 do Afeganistão.

Número de refugiados em 2022 foi uma tarefa "que nunca tínhamos tido antes" Ministro dos Negócios estrangeiros admite que 2022 foi o ano mais desafiante relativo ao acolhimento de refugiados, impulsionado pela guerra na Ucrânia.

Ainda de acordo com os números disponibilizados pela Direção de Imigração, em janeiro foram atribuídos 70 estatutos de refugiado, 19 estatutos de proteção subsidiária e 15 transferências do Grão-Ducado para outros países, uma vez que o pedido inicial foi feito noutro país, ao abrigo do tratado de Dublin.

Note-se que os requerentes de asilo oriundos da Ucrânia são incluídos noutras estatísticas, uma vez que solicitam proteção temporária. Entre estes residentes, houve 101 pedidos em janeiro.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.