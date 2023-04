Dos 161 pedidos, 55 foram feitos por cidadãos da Síria, 28 da Eritreia e 11 de Marrocos.

Proteção internacional

Luxemburgo recebeu 161 pedidos de asilo em março

Susy MARTINS Dos 161 pedidos, 55 foram feitos por cidadãos da Síria, 28 da Eritreia e 11 de Marrocos.

O Luxemburgo recebeu 161 pedidos de proteção internacional no passado mês de março. Do total, 55 foram feitos por cidadãos da Síria, 28 da Eritreia e 11 de Marrocos.

Ainda de acordo com as estatísticas publicadas pela Direção de Imigração, em março foram atribuídos 41 estatutos de refugiado, 19 estatutos de proteção subsidiária e 30 transferências do Grão-Ducado para outros países, uma vez que o pedido inicial foi feito noutro país, ao abrigo do tratado de Dublin.

Note-se que os requerentes de asilo oriundos da Ucrânia são incluídos noutras estatísticas, uma vez que solicitam proteção temporária. Entre estes residentes, houve 153 pedidos em março.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.