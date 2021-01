Os quatro jovens desacompanhados que chegaram ao Grão-Ducado juntam-se a outros 12 menores que começaram a chegaram ao país, a partir de abril, nas mesmas condições.

Luxemburgo recebe mais quatro menores do campo de Moria

Os quatro jovens desacompanhados que chegaram ao Grão-Ducado juntam-se a outros 12 menores que começaram a chegaram ao país, a partir de abril, nas mesmas condições.

O Luxemburgo recebeu esta quinta-feira, 7 de janeiro, mais quatro menores desacompanhados do campo de refugiados de Moria, na Grécia.

Estes jovens juntam-se a outros 12 menores nas mesmas circunstâncias que começaram a chegar ao país a partir de 15 de abril de 2020, no seguimento dos compromissos assumidos, em 2020, pelo Ministro da Imigração e Asilo, Jean Asselborn, com a Grécia, e que pressupõem a transferência de um total de 25 refugiados, incluindo 16 menores não acompanhados.

UE. Luxemburgo defende que Estados devem ser obrigados a receber migrantes O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, defende que o futuro pacto de migração da União Europeia (UE) não vai funcionar se for baseado no caráter voluntário.

Esse compromisso foi reforçado com a necessidade de apoiar com urgência os refugiados do campo de refugiados de Moria, na ilha de Lesbos, depois do incêndio ocorrido em setembro do mesmo ano e com o objetivo de aliviar a situação precária nos campos de refugiados sobrelotados da Grécia.

"É neste contexto que, após a chegada de duas famílias de origem afegã a 29 de setembro e 30 de novembro de 2020, o Luxemburgo recebeu quatro menores não acompanhados do campo de Moria a 7 de janeiro de 2021. São cidadãos afegãos e burundianos", explica o comunicado do Ministério da Imigração e Asilo.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.