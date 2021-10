O plano inclui desenvolvimento de competências digitais básicas dos cidadãos e ensinar a navegar na Internet em segurança.

Governo quer tornar o Grão-Ducado mais amigo da tecnologia

O ministro da Digitalização, March Hansen, anunciou esta quarta-feira que o Governo vai lançar uma série de programas destinados a aumentar a literacia digital no país, na última estratégia concebida para tornar o país mais amigo da tecnologia.

Apesar de não avançar que ações em conreto, o Governo revela que quer apostar no desenvolvimento de competências digitais básicas dos cidadãos e ensinar a navegar na Internet em segurança.

O anúncio chega numa altura em que têm havido várias críticas sobre o acesso online aos serviços governamentais no Luxemburgo. Os serviços têm melhorado nos últimos anos mas estão muito atrás de outros estados europeus, como a Estónia, que digitalizou a maior parte do seu sistema de saúde pública há uma década. O acesso aos sistemas online foi um dos grandes focos do Executivo no ano passado, quando a pandemia forçou muitos serviços a interromperem os contacto presencial com os clientes.



Assim a continuação do desenvolvimento do portal governamental MyGuichet.lu é um dos objetivos. A plataforma permite aos utilizadores completar tarefas ligadas a administração pela internet, tais como aceder aos certificados de vacinação ou solicitar o registo criminal.

Esta não é a primeira vez que o país apresenta propostas destinadas a melhorar os serviços digitais do país. Em julho, a Câmara do Comércio anunciou novos projetos digitais para ajudar as empresas e o setor da saúde a enfrentarem melhor futuras crises, como a pandemia da covid-19.



Os planos, que visam tornar a economia do país mais amiga do digital até 2025, incluem uma plataforma empresarial online que dará às empresas conselhos sobre como utilizar os seus dados pessoais com segurança e informação sobre os direitos de propriedade intelectual. As empresas receberão tambémformação sobre como utilizar eficazmente a inteligência artificial.

