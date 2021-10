A meta, segundo o ministro de Segurança Interna, Henri Kox, é tentar recrutar, ao todo, 1.000 novos agentes ao longo dos próximos cinco anos.

Luxemburgo quer recrutar 200 polícias por ano até 2026

A meta, segundo o ministro de Segurança Interna, Henri Kox, é tentar recrutar, ao todo, 1.000 novos agentes ao longo dos próximos cinco anos.

O Luxemburgo pretende recrutar, anualmente, 200 agentes da polícia, ao longo dos próximos cinco anos, em vez de apenas três novos recrutas por ano.

O procedimento "extraordinário" de recrutamento de 200 novos agentes, já planeado para os próximos três anos, será alargado a pelo menos um quarto ano, afirmou o Ministro da Segurança Interna, Henri Kox, num evento da polícia, na semana passada, noticia, esta segunda-feira o Luxembourg Times.

De acordo com o jornal, o ministro acredita que é necessário continuar este processo por um quinto ano, atingindo um objetivo possível de recrutamento de 1.000 novos agentes policiais até 2026. Este aumento teria também em conta as aposentações.

A intenção de aumentar o número de agentes a contratar surge semanas depois da polémica com a empresa de segurança privada, G4S, no bairro da Gare. No início de setembro, um cão da empresa atacou um homem, que se encontrava alcoolizado, na rua, e que foi abordado numa ação de patrulha.

A burgomestre da cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, defendeu o contrato com a empresa, afirmando que foi a forma encontrada para colmatar a falta de meios públicos que tem à disposição para combater o tráfico de droga e a insegurança na capital, acrescentando que os traficantes geram o medo nas ruas, e intimidam moradores, comerciantes e transeuntes.



No entanto, este episódio recente veio confirmar a oposição política que existiu, desde o início, à decisão da autarca de recorrer aos serviços de segurança de uma empresa privada. A G4S foi contratada em dezembro de 2020 para fazer face à insegurança na zona e ao reduzido número de agentes, segundo as queixas de residentes e da própria autarquia. Contudo, na altura, a decisão de Lydie Polfer foi criticada pelo ministro Henri Kox, que a considerou ilegal.

Com o ataque do cão, a polémica chegou ao parlamento e a questão da ilegalidade deste tipo de serviço para manter a segurança pública voltou a ser apontada.

Segundo o Luxembourg Times, a Ministra da Justiça Sam Tanson disse numa reunião à porta fechada da comissão parlamentar de justiça, no mês passado, ter pedido ficheiros à empresa de segurança privada da capital para analisar se os agentes da empresa estão a exceder a sua autoridade.

