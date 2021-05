Quem o afirma é Mathis Godefroid, presidente do Conselho Nacional da Juventude do Luxemburgo. "Temos de reagir", alerta ao Contacto. Esta quinta-feira à tarde realiza-se uma mesa redonda sobre a saúde mental juvenil e depois uma reunião com os ministros da Saúde e da Educação e Juventude.

Luxemburgo. "Quase todos os jovens sabem de um jovem que já pensou em suicídio ou se suicidou"

Paula SANTOS FERREIRA Quem o afirma é Mathis Godefroid, presidente do Conselho Nacional da Juventude do Luxemburgo. "Temos de reagir", alerta ao Contacto. Esta quinta-feira à tarde realiza-se uma mesa redonda sobre a saúde mental juvenil e depois uma reunião com os ministros da Saúde e da Educação e Juventude.

“Os problemas com que se debate a juventude do Luxemburgo não são novos, mas agravaram-se muito com a pandemia”, diz ao Contacto Mathis Godefroid, presidente do Conselho Nacional da Juventude do Luxemburgo (Jugendrot). As incertezas e angústias cresceram entre os mais novos, afetando o seu dia-a-dia e gerando problemas psicológicos que podem desenvolver para estados graves de depressão, conduzindo a pensamentos suicidas e nalguns casos fatídicos, ao suicídio.



“Quase todos os jovens contam que sabem de um jovem que já pensou em suicídio ou se suicidou”, alerta Mathis Godefroid que devido ao seu cargo conversa diariamente com jovens. "A Jugendrot representa 100 mil jovens no Luxemburgo que fazem parte das cerca de 30 organizações juvenis que compõem o nosso conselho nacional", explica. A situação é muito preocupante, frisa.



"Nós, quando vamos aos liceus para conversas e entrevistas com os alunos sobre a saúde mental dos jovens, o que ouvimos é que todos eles dizem 'sim, conheço alguém no meu ambiente que já fez uma tentativa de suicídio ou mesmo que se suicidou'", diz Mathis Godefroid. Até a ministra da Saúde, Paulette Lenert há cerca de um mês, um dia disse: "hoje recebi uma chamada sobre um jovem que se suicidou".

Mathis Godefroid, 32 anos, presidente do Conselho Nacional de Juventude do Luxemburgo representa cerca de 100 mil jovens.

A saúde mental dos jovens é a "nossa prioridade", diz o presidente desta organização, realçando que nas atividades e apoios aos adolescentes e jovens as equipas "não falam sobre o suicídio", porque "o tema de suicídio é muito delicado".

Contudo, neste momento "a situação é muito preocupante e o suicídio juvenil tem de deixar de ser tabu" na sociedade.

Tendências suicidas aumentaram

Mathis Godefroid lembra que na conferência de imprensa que se realizou sobre a saúde mental dos jovens, na terça-feira, dia 19, Barbara Gorges-Wagner, diretora Kanner- a Jugendtelefon (KJT) revelou a preocupação das suas equipas com os pensamentos suicidas que aumentaram entre os jovens. Estas equipas da KJT que dão apoio aos jovens psicologicamente em risco realçam que, em 2020 houve o dobro de contactos de jovens por causa de pensamentos suicidas. Houve 46 contatos, em 2020, contra 23 contactos em 2019, diziam respeito a pensamentos suicidas latentes ou agudos.

Mais estruturas e melhor apoio

"Temos de reagir agora, não podemos ficar parados, fui eleito para representar os jovens do Luxemburgo e quero que saibam que vamos agir para que sejam criadas mais estruturas de apoio aos jovens, sobretudo nas escolas, e que seja mais fácil eles obterem este apoio psicológico", garante o presidente do Jugendrot.

Mathis Godefroid realça que há alunos em risco psicológico que não querem procurar o apoio na escola "por terem receio de que os colegas os vejam sair desses locais que estão identificados e pensem que estes jovens têm problemas". Por isso, "uma das soluções poderia passar por esse apoio não estar identificado para que os estudantes não tivessem vergonha de procurar ajuda".

Saúde mental em debate esta quinta-feira. Siga online Esta tarde, o Jugendrot organiza uma nova edição do Jugenddësch uma mesa redonda sobre a "Saúde mental e Bem-estar dos jovens" onde para além de Mathis Godefroid e representantes dos jovens estarão presentes especialistas desta área. A mesa redonda decorre entre as 15h00 e as 17h00 e pode ser seguida em direto pelo Facebook (clique aqui). Pode também aceder ao debate pelo site dialog.lu (clique aqui). Das 17h às 19h realiza-se outra mesa redonda mais pequena e que conta com a presença do Ministro da Educação e Juventude, Claude Meisch e com a Ministra da Saúde. Este debate será fechado ao público.

Na reunião desta tarde "vamos dar o primeiro passo e reunir com os ministros. Mas haverá mais iniciativas para que os políticos assumam responsabilidades e criem mais estruturas de apoio aos jovens, ao nível da saúde mental, além de encontrar formas de facilitar o acesso a esses apoios", frisa o presidente do Jugendrot que tenciona também apresentar uma moção sobre esta problemática.

Quer a França quer a Suíça criaram meios para que os jovens pudessem aceder gratuitamente a um apoio psicológico nesta pandemia. "Gostaríamos que o Governo olhasse para estes exemplos e encontrasse uma forma de dar acesso gratuito a terapias aos jovens em risco psicológico. No Luxemburgo, as consultas de psicologia e psicoterapia não são comparticipadas pelo Estado, tendo custos elevados. E os jovens não têm essas possibilidades".

"Não vamos baixar os braços, vamos reagir e alertar os políticos para a responsabilidade de melhorar as estruturas e o acesso dos jovens ao apoio na saúde mental, em que os problemas foram tão agravados pela pandemia", promete o representante da juventude do Luxemburgo.

Helpline e chat de apoio às crianças e jovens As crianças e jovens que, num momento de crise ou problema necessitem de ajuda devem ligar para a Helpline 116 111, um apoio gratuito e anónimo da Kanner- a Jugendtelefon (KJT). Todas as terças-feiras a partir das 18h crianças e jovens podem também ter esse apoio por chat, em que do outro lado, estão jovens para conversar e aconselhar. Este é um novo serviço do KJT, inaugurado dia 18. Para mais informações clique aqui. O KJT tem ainda o apoio online, onde os mais novos podem colocar as suas dúvidas e anseios, a informação está no site do KJT. Também os pais através do serviço telefónico 'Ecoute parents' do KJT, podem procurar apoio e aconselhamento para questões relacionadas com os seus filhos. Clique aqui.

