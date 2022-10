O Grão-Ducado é o sexto país da UE com maior percentagem de menores nessa situação e aquele onde o diferencial entre o risco de pobreza entre menores e adultos é maior.

Luxemburgo. Quase 30% das crianças em risco de pobreza ou exclusão social

Ana TOMÁS O Grão-Ducado é o sexto país da UE com maior percentagem de menores nessa situação e aquele onde o diferencial entre o risco de pobreza entre menores e adultos é maior.

No Luxemburgo, 29,4% das crianças e jovens com menos de 18 anos estão em risco de pobreza ou exclusão social.

Os dados divulgados, esta quinta-feira, pelo Eurostat, e referentes a 2021, mostram que o Grão-Ducado é o sexto país da União Europeia (UE) com maior percentagem de menores nessa situação.

À frente do Luxemburgo estão a Roménia (41,5%), Espanha (33,4%) e Bulgária (33,0%), Grécia (32%) e Itália (29,7%).

Portugal posiciona-se no décimo lugar, com 22,9% de crianças e jovens com menos de 18 anos em risco de pobreza ou exclusão social.

Por outro lado, as percentagens mais baixas são registadas na Eslovénia (11,0%), Finlândia (13,2%) e República Checa (13,3%).

Luxemburgo com maior disparidade entre menores e adultos

Na Europa comunitária, 24,4% dos menores estão em risco de pobreza ou exclusão social em comparação com 21,1% dos adultos (com 18 ou mais anos de idade).

Segundo o gabinete de estatísticas europeu, as crianças estão em maior risco de pobreza ou exclusão social do que os adultos em 18 dos 27 Estados-membros da UE.

O Luxemburgo é país onde a disparidade é maior, com uma diferença de 10,5% entre o risco de pobreza ou exclusão social verificado nos menores de 18 anos (29,4%) e nos adultos (18,9%).

Além do Grão-Ducado, as maiores diferenças entre os dois grupos etários registam-se na Roménia (8,7%), Espanha e Áustria (ambos com uma variação de 6,8%).

Por outro lado, os adultos estão em maior risco de pobreza ou exclusão social do que as crianças em nove Estados-membros, sendo a Letónia (7,4%), a Estónia (6%) e a Dinamarca (4%) os países onde a variação é superior no lado dos maiores de 18 anos.









