Luxemburgo. Primeira semana do ano começa com alerta amarelo

Ana TOMÁS O instituto de meteorologia, Meteolux colocou todo o país em alerta amarelo a partir das 18h desta segunda-feira, devido a chuvas fortes.

O ano de 2022 começa com mau tempo e alertas meteorológicos no Luxemburgo. O Meteolux colocou o país sob alerta amarelo entre as 18h desta segunda-feira e as 14h59 de terça-feira, devido à previsão de ocorrência de chuva forte.

Segundo o instituto de meteorologia, a queda de precipitação pode atingir os 30 a 45 l/m² acumulados, a partir desta segunda-feira à noite e até terça-feira ao início da tarde.

No que se refere às temperaturas, para hoje e para amanhã são esperados entre 8ºC a 10ºC de máxima.

A partir de quarta-feira, a chuva deverá dar tréguas, mas os termómetros descem significativamente até ao final da semana, com as temperaturas a oscilarem entre os 0ºC e os 4ºC. Na quinta-feira regressam os aguaceiros e pode ocorrer queda de neve, prevê o instituto.

