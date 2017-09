Há quase duas semanas que Madalena Duro liga todos os dias para o Consulado de Portugal no Luxemburgo para tentar obter marcação, mas do lado de lá, só ouve música. “As linhas estão constantemente ocupadas e não atendem a gente”, queixa-se a imigrante, residente em Diekirch. “Hoje estive aqui toda a manhã com o telemóvel a dar música. Chega a uma altura, desligam os telefones e não dizem nada”.

O marido de Madalena precisa de renovar o bilhete de identidade, que expira em outubro. O casal tem voo marcado para Portugal em novembro, e sem o documento de identificação, correm o risco de ficar em terra.

Depois de quase duas semanas a tentar ligar para o Consulado, o marido de Madalena decidiu ir lá na quarta-feira. “Aproveitou que a minha filha tinha uma consulta no Luxemburgo e ela conhece melhor”, conta a imigrante ao Contacto. “Com um bocadinho de sorte, ainda te atendem no mesmo dia”, disse Madalena ao marido. Mas ao balcão do Consulado, responderam-lhe que marcações, “só por email”.

A resposta deixou Madalena Duro indignada. “Eu não tenho email, não tenho computador, não tenho nada”, explica a imigrante, que tem 55 anos e é ama de crianças. O marido “vai fazer 60”, é cozinheiro, e também “não sabe usar as novas tecnologias”.

Madalena está há 14 anos no Luxemburgo e ainda se lembra das noites passadas em claro para conseguir ser atendida no Consulado. “Já fui para lá às 11h da noite para ser atendida às 8h da manhã“, recorda. “Mas agora ninguém atende o telefone!”.

Queixas são diárias

O sistema de marcação prévia foi implementado a 25 de março de 2013. Os utentes passaram a ter de pedir marcação por correio eletrónico ou por telefone, sendo depois informados do dia e da hora a que serão atendidos. Com isto, as enormes filas à porta do Consulado desapareceram, mas não as dificuldades de atendimento. Já em 2014, o então conselheiro das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo, Eduardo Dias, reclamava “um atendimento de portas abertas”, em paralelo com o sistema de marcação: “Com esta solução só deixaram de se ver as filas à porta do Consulado, porque o atendimento não melhorou: as pessoas ligam e não atendem o telefone”. E a alternativa – marcar através de email – não é acessível para toda a gente. “Boa parte dos portugueses no Luxemburgo não tem computador nem sabe trabalhar com email”, apontava o então conselheiro.

A partir de 2014, o sistema de marcação passou a ser gerido por um “call center” com dois funcionários. Mas para a Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL), o número é insuficiente para dar resposta a todas as chamadas. “Como é que o ’call center’ pode atender 600 chamadas por dia com apenas duas pessoas?”, questiona o porta-voz da CCPL, José Coimbra de Matos.

A situação “está a tornar-se crónica”, denuncia o porta-voz, que diz que “as queixas são diárias”. “Pelo telefone é impossível. Pela internet, a maior parte das pessoas não tem possibilidade de aceder”, aponta.

O atraso no atendimento também preocupa o porta-voz da Confederação. “Segundo as nossas informações, as marcações estão a demorar um mês e meio”, incluindo para atos consulares simples. E dá o exemplo de um caso recente: uma estudante que precisava de reconhecer uma assinatura antes de viajar para Portugal, onde ingressou na Universidade. Pediu atendimento no Consulado com urgência, mas “disseram-lhe que não”, conta o porta-voz. Resultado? A jovem acabou por viajar para Portugal sem o documento necessário para fazer a inscrição na Universidade. “É incompreensível que para um simples reconhecimento de assinatura tenha de se fazer marcação prévia, porque é um ato simples”, critica o porta-voz.

“Ritmo de chamadas para o Consulado é enorme”

O Contacto questionou o novo cônsul de Portugal no Luxemburgo, Gomes Samuel, sobre as dificuldades na marcação (ver entrevista nas páginas 10 a 12). Em resposta, o diplomata apontou o “enorme” volume de telefonemas. “O nosso call center tem dois funcionários. Temos 130 ou 140 mil pessoas aqui [no Luxemburgo] e claro que o ritmo de chamadas para o consulado é enorme”, disse Gomes Samuel na entrevista a este jornal.

Questionado sobre a possibilidade de aumentar o número de funcionários no ’call center’, o novo cônsul admitiu pedir mais pessoal ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas recordou também que “Lisboa tem as suas dificuldades”. “Torna-se uma questão de capacidade financeira para acorrer a esta necessidade, para eventualmente ter quatro, cinco, seis pessoas, de forma a que quem ligue pelo telefone tenha um período de espera de não mais de 30 segundos ou um minuto. Esse é um assunto que tem implicações financeiras complexas, porque é preciso ter mais pessoal ou pagar uma verba mais elevada a estas empresas para que possamos ter mais funcionários”, disse o diplomata.

Paula Telo Alves