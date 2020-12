Luxemburgo, Portugal e outros parceiros do Grupo de Apoio Orçamental a Cabo Verde disponibilizaram excecionalmente ao arquipélago 100 milhões de euros em assistência financeira para o combate à pandemia.

Luxemburgo, Portugal e outros parceiros dão 100 milhões a Cabo Verde para lutar contra a pandemia

Num comunicado a que a agência Lusa teve acesso, este grupo de apoio, que inclui ainda o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Mundial e a União Europeia, alerta para as “ameaças sem precedentes” da pandemia ao progresso social e económico do arquipélago.



A contração económica deverá atingir os 11% em 2020, devido essencialmente ao colapso dos setores do turismo e dos transportes e a taxa de pobreza deverá aumentar, ameaçando os progressos alcançados na sua redução desde 2015, reconhece, este grupo de apoio.

Luxemburgo e os restantes parceiros concluem que a crise da covid-19 “contrariou os esforços de consolidação fiscal” em Cabo Verde, “abrandou as reformas do Setor Empresarial do Estado” e “criou grandes necessidades de financiamento”, aumentando com isso “significativamente a dívida pública em 2020”.



Com Lusa.

