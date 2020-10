Bélgica é um dos países mais afetados pela segunda vaga da pandemia.

Luxemburgo poderá vir a receber doentes da Bélgica

Henrique DE BURGO Os hospitais luxemburgueses poderão vir a receber doentes com covid-19 que estão internados na Bélgica, um dos países mais afetados pela segunda vaga da pandemia e onde há já algumas unidades hospitalares que estão a atingir o ponto de saturação.

Segundo o canal de notícias Euronews, os hospitais de Liège, por exemplo, já não conseguem atender todos os doentes que chegam infetados com covid-19. As autoridades belgas têm prevista uma reunião esta sexta-feira, de onde se espera o pedido de transferência de doentes para os países vizinhos, como o Luxemburgo.

Esta foi, de resto, uma possibilidade citada recentemente pelo primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, numa conferência de imprensa, em que garantiu não ter recebido até então esse pedido por parte da Bélgica.

Com uma taxa de 1.390 casos de infeção por 100 mil habitantes, a Bélgica é agora o país europeu com maior incidência. A falta de profissionais de saúde e de infraestruturas para acolher os doentes são os dois principais problemas.

Segundo o chefe da unidade de cuidados intensivos do Hospital Universitário de Liège, Alexander Ghuysen, citado pela Euronews, "a situação está cada vez pior, de dia para dia" e está-se a chegar um "ponto crítico", com falta de camas e pessoal. A situação poderá, no entanto, piorar ainda mais.

De acordo com informações prestadas por epidemiologistas belgas ao presidente da Associação Belga de Sindicatos Médicos, Philippe Devos, o país poderá ficar nesta situação de saturação durante meses. A partir de janeiro prevê-se que os outros doentes "não-covid" deixarão de ser tratados, avizinhando-se um longo inverno para os profissionais de saúde da Bélgica.



