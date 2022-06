A Piilux vai discutir, num debate aberto e com entrada gratuita, os impactos da covid-19 nos jovens, pessoas com doenças raras, migrantes recém-chegados ou sem cobertura de saúde e pessoas mais expostas à crise na habitação.

Covid-19

Luxemburgo. Plataforma lança debate sobre o impacto psicológico da pandemia em grupos vulneráveis

Ana TOMÁS A Piilux vai discutir, num debate aberto e com entrada gratuita, os impactos da covid-19 nos jovens, pessoas com doenças raras, migrantes recém-chegados ou sem cobertura de saúde e pessoas mais expostas à crise na habitação.

As consequências psicossociais da covid-19 e o impacto da pandemia nas populações vulneráveis vão estar em discussão no Centro Cultural Gare, na capital, no próximo dia 30 de junho.

Organizado pela Plataforma de Imigração e Integração do Luxemburgo (Piilux), o colóquio conta a participação de vários especialistas. O painel junta Salima Aarab, pedopsiquiatra e psicoterapeuta de psiquiatria juvenil do hospital de Kirchberg, Shirley Fieder-Rohen, presidente da associação Alan - Doenças Raras, Sérgio Ferreira, diretor político da Asti, e Nathalie Reuland, psicoterapeuta, assistente social e membro da Associação de Defesa dos Inquilinos - Mieterschutz Lëtzebuerg e da WG Projet Life.

Luxemburgo. Jovens sentem-se mais solitários e insatisfeitos com a vida A maioria dos indicadores de bem-estar, analisados pelo Statec, aumentou em 2021, recuperando face a descidas no primeiro ano da pandemia (2020).

O objetivo desta mesa redonda é analisar o impacto psicossocial da covid-19 sobre determinados segmentos mais vulneráveis da população, em especial os jovens e adolescentes, pessoas com doenças raras, migrantes que são recém-chegados ou sem cobertura de saúde e pessoas que são afetadas pela crise na habitação, refere a plataforma.

"As consequências psicossociais da covid-19 não são apenas medidas pelo número de casos, mortes, controvérsias sobre vacinação ou outras questões mas, acima de tudo, pela discriminação ou pelas consequências a longo prazo, físicas mas especialmente psicológicas, que a pandemia nos deixou", considera a PiiLux, que divulgará depois publicamente as conclusões da discussão.

O encontro está marcado para as 19h de dia 30 de junho e a entrada é livre.

















Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.