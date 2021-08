Essa alteração poderia facilitar, segundo o peticionário, a obtenção da nacionalidade luxemburguesa.

Luxemburgo

Petição pública reivindica que francês ou alemão sejam suficientes para adquirir nacionalidade luxemburguesa

Susy MARTINS

Há mais quatro novas petições no site do Parlamento, prontas a ser assinadas. Uma delas reivindica que o francês e o alemão sejam incluídos no processo para a obtenção da nacionalidade luxemburguesa. Segundo o peticionário, apesar de o alemão e francês serem atualmente línguas oficiais, a par com o luxemburguês, só o luxemburguês é testado para obter a naturalização.

Segundo o peticionário, a alteração para a possibilidade de fazer o teste numa destas três línguas poderia facilitar a obtenção da nacionalidade luxemburguesa. E acrescenta ainda que o facto de se falar uma das três línguas oficiais do país deveria bastar para adquirir a nacionalidade do país de residência.

Saber luxemburguês continua a ser um fator importante para arranjar emprego Além de ser a língua nacional desde 1984, o luxemburguês é uma das línguas oficiais do país, a par com o alemão e o francês.

Já outra petição pública tem como mote "salvar o planeta e o futuro das crianças". Inundações, tempestades e seca, têm marcado a atualidade no Luxemburgo, que não tem sido alheio ao impacto das alterações climáticas, como comprovam as cheias de 14 e 15 de julho, afirma o autor da petição. O mesmo reivindica que a perda de biodiversidade seja uma prioridade nacional.

As petições públicas podem ser assinadas até 9 de setembro. Caso obtenham mais de 4.500 assinaturas irão a debate no Parlamento.



