Luxemburgo pede o fim dos camiões e autocarros poluentes

O Luxemburgo, os Países Baixos, a Bélgica e a Dinamarca propõem à União Europeia (UE) uma nova diretiva, que estabeleça um limite de venda de veículos pesados poluentes.

No ano passado, a UE estabeleceu que todos os automóveis novos teriam de ter zero emissões a partir de 2035, mas de fora desta medida continuam a estar os camiões e os autocarros. A única atual obrigação para os camiões é que os novos modelos devem emitir menos 30% de CO2 até 2030.

Mas, segundo a agência Reuters, esta medida deverá ser revista em fevereiro, altura em que a UE deverá anunciar um limite para o fim emissões de poluentes.

O setor do transportes é responsável por cerca de 25% das emissões poluentes na UE. No Luxemburgo, para diminuir as e emissões, o Governo estabeleceu que a rede de autocarros regionais do Luxemburgo, RGTR, vai ser totalmente elétrica até 2030.

A rede RGTR tinha, em julho de 2022, uma frota de 1.396 autocarros, incluindo 158 elétricos, ou seja, 11% do objetivo previsto até 2030.

Em 2023, a estimativa da Administração dos Transportes Públicos é que o número de autocarros elétricos aumente para 500.



