'ACTION for IRAN'

Luxemburgo organiza manifestação pelos Direitos Humanos no Irão

À semelhança do que vai acontecer em vários países, também o Luxemburgo vai organizar uma manifestação a favor dos Direitos Humanos no Irão.

Acontece no próximo dia 8 de janeiro, com partida marcada para as 14h, da Place Glacis em direção à Place de l'Europe, na capital.

A manifestação pacífica "ACTION for IRAN" é organizada no Grão-Ducado pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos no Irão.

Espera-se a presença de políticos luxemburgueses num evento que é organizado simultaneamente em várias dezenas de cidades em todo o mundo.



