No entanto, e pela negativa, o custo de vida ligado à habitação e o setor da saúde são apontados como os principais problemas.

Luxemburgo. Oito em cada dez residentes confiantes no futuro

Henrique DE BURGO No entanto, e pela negativa, o custo de vida ligado à habitação e o setor da saúde são apontados como os principais problemas.

A maioria dos residentes tem confiança geral no futuro. Segundo o inquérito Eurobarómetro sobre o Luxemburgo divulgado esta terça-feira, oito em cada dez dos entrevistados revelam esse otimismo. No entanto, e pela negativa, o custo de vida ligado à habitação e o setor da saúde são apontados como os principais problemas.

Outra conclusão do estudo refere que, em média, 88% dos inquiridos estão satisfeitos com a sua situação profissional, mas a percentagem cai para os 41% na faixa etária entre 25 e 34 anos.

No que diz respeito à situação económica na União Europeia, a opinião dos residentes continua mais pessimista do que a situação no Grão-Ducado: um em cada dois residentes considera a situação "boa".

O estudo foi feito entre 18 de fevereiro e 7 de março de 2021 pelo instituto de sondagem TNS-Ilres. Foram entrevistados quase 600 residentes no Luxemburgo de diferentes idades, classes sociais e nacionalidades a pedido da Direção-Geral da Comunicação da Comissão Europeia.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.