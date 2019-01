Caso aconteceu durante as sucessivas greves do pessoal de cabine da companhia aérea low-cost, no verão passado. Os passageiros em questão partiam de e para o aeroporto do Findel, informa hoje o Centro Europeu dos Consumidores do Luxemburgo.

Luxemburgo obriga Ryanair a indemnizar passageiros

Caso aconteceu durante as sucessivas greves do pessoal de cabine da companhia aérea low-cost, no verão passado. Os passageiros em questão partiam de e para o aeroporto do Findel, informa hoje o Centro Europeu dos Consumidores do Luxemburgo.

A companhia aérea low-cost Ryanair foi hoje condenada pela justiça luxemburguesa a pagar uma indemnização a dois passageiros que viram os seus voos cancelados no verão de 2018, um para o Luxemburgo e outro que partia do Grão-Ducado. A Ryanair terá de pagar a cada viajante 250 euros, avança o Centro Europeu dos Consumidores do Luxemburgo (CEC).

Após ter pedido um parecer ao CEC, os dois passageiros procederam para os tribunais luxemburgueses que deram, agora, razão aos consumidores.



No verão passado, milhares de voos da empresa foram cancelados devido às sucessivas greves dos tripulantes de cabine (incluindo os pilotos), o que provocou perturbações no transporte aéreo de milhares de passageiros. No passado, a Ryanair tinha recusado indemnizar passageiros devido ao cancelamento dos voos, alegando motivos de "força maior". Mesmo após um tribunal ter decretado que as greves dos pilotos não constituíam razão para a recusa em indemnizar os passageiros afetados pelas mesmas, explica o CEC.

A diretora do organismo, Karin Basenach, congratula-se com a decisão judicial benéfica para os consumidores em questão e afirma que "não devem hesitar", encorajando-os "a lutar pelos seus direitos mesmo fazendo frente às grandes companhias aéreas.