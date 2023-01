Foram vários os Grão-Ducados que existiram no Continente Europeu. O maior e mais famoso de todos foi o da Lituânia, mas só o Luxemburgo resta. E a que se deve tamanha irredutibilidade?

Luxemburgo, o último Grão-Ducado do mundo

Foram vários os Grão-Ducados que existiram no Continente Europeu. O maior e mais famoso de todos foi o da Lituânia, embora só o Luxemburgo tenha sobrevivido à passagem do tempo. E a que se deve tamanha irredutibilidade? A três sucessivos ciclos históricos que passam pelo aço, alta finança e um futurista plano aeroespacial.

João Lopes Marques

O Luxemburgo é o último Grão-Ducado sobrevivente na Europa e no Mundo. Nem sempre devemos levar à letra a intricada e confusa hierarquia nobiliárquica, segundo a qual a seguir aos reis vêm os duques, embora acima destes surjam os grão-duques e, um posto ainda mais acima, os arquiduques. O Grão-Ducado é hoje uma entidade soberana e ao longo da História existiram mais de uma dúzia de Estados semelhantes, em particular no Centro e Leste do Continente Europeu.

Dentre todos destaca-se o Grão-Ducado da Lituânia, mais tarde geminado com o Reino da Polónia, que durante cinco séculos ligou o Mar Báltico ao Mar Negro. Por vários séculos foi considerado o maior Estado de toda a Europa, com uma população que rondava os cinco milhões de habitantes (Portugal teria um milhão de habitantes no ano 1500). Algo que escapará à nossa atual perceção de "Grão-Ducado" enquanto Estado exíguo.

Quanto ao caso luxemburguês, reveste-se de algumas peculiaridades. Alcança a sua soberania apenas em 1839, no Tratado de Londres que celebra com a Bélgica, e em 1848 aprova a sua primeira Constituição. Duas outras etapas serão decisivas para a consolidação: quando, em 1867, pelo Tratado de Londres, se converte num Estado livre, neutro e independente e, por último; em 1890, quando vê surgir a sua própria casa real, uma das mais jovens do Continente Europeu, com a ascensão ao trono do Grão-Duque Adolfo de Nassau-Weilburg. Desta linhagem descende o grão-duque Henrique Alberto, que tem como consorte Maria Teresa, grã-duquesa de origem cubana.

É hoje um dos mais pequenos países da União Europeia. Não obstante, o seu território já foi quase o quádruplo dos seus atuais 2.586 quilómetros quadrados (algo como cerca de 35 vezes menor do que Portugal Continental) e meros 640 mil habitantes. Em rigor, três quartos do seu território foram engolidos pelos seus vizinhos em sucessivas partições entre finais do século XVII e o ano de 1839. O maior "golpe" surge precisamente nesta última data: o Reino da Bélgica, que ainda hoje trata o Grão-Ducado do Luxemburgo apenas e somente por "Grand-Duché." É então que, do lado belga, nasce a Província do Luxemburgo.

A capital do Luxemburgo dá nome ao país. Trata-se de uma corruptela de um ínfimo castelo, de seu nome "Lucilinburhuc", que se ergue sobre a rocha do Bock, um complexo de fortalezas rochosas situadas num escarpado promontório a nordeste da capital. Diz-nos a História que o Grão-Ducado foi adquirido pelo conde Sigisfredo em 963 e que foi resistindo aos sistemáticos invasores no decurso do último milénio. E, tal como todos os Estados, o Comtee venera a sua mitologia própria: enquanto caçava, Sigisfredo ouviu ao longe um belo canto que decidiu seguir. Foi então que descobriu tratar-se de uma sereia perdida no alto das ruínas de um castelo romano.

Antes e depois de Napoleão

A palavra duque deriva do latim Dux, a origem de "duque" ou "ducado". Era um título atribuído pelos imperadores aos altos comandos militares e governadores de certas províncias. Daí ter sido resgatado com a ascensão ao poder de Benito Mussolini, igualmente tratado por 'Duce', então equivalente a líder do Partido Fascista Italiano.

E como é que o Luxemburgo tem resistido ao ponto de ser último Grão-Ducado do Planeta? A resposta é simples: porque todos os outros se extinguiram, um após o outro. De resto, podemos subdividi-los em pré-napoleónicos e pós-napoleónicos. No primeiro lote encontramos o mais poderoso e duradoiro da História, o supracitado Grão-Ducado da Lituânia (que mais tarde se unirá à Polónia), assim como o Grão-Ducado da Toscana, Estado onde no século XVI floresceram os afamados Médici, família de comerciantes florentinos tão influente que teve poder para nomear quatro papas. É dissolvido em 1861, engolido pela unificação italiana.

Já no segundo caso, os pós-napoleónicos, podemos espraiar-nos pela Mitteleuropa: os Grão-Ducados de Baden, Hesse, Oldemburgo, Frankfurt, Baixo Reno, Mecklemburgo-Schwerin, Mecklemburgo-Strelitz, Saxe-Weimar-Eisenach, Posen, Wurzburgo, Berg, Fulda e Cracóvia, dentre outros menos conhecidos. Contudo, todos estes têm vida curta, algumas décadas, e são fruto de anexação imperial ou de relações pessoais. Outro caso, este no Nordeste do Mar Báltico, é o Grão-Ducado da Finlândia, uma concessão do czar russo, que terá vida própria entre 1809 e o fim da Grande Guerra, em 1918.

O maior Grão-Ducado de sempre

Em matéria de extensão, expansionismo feroz e população, contudo, nada como o Grão-Ducado da Lituânia. É fundado em 1263, irmana-se à coroa polaca em 1569 pela denominada "União de Lublin" e só se extinguirá em 1795, aquando da partição dos seus territórios entre os impérios russo, prussiano e austro-húngaro.

Tal proeza muito se deve ao grão-duque Gediminas. Em sucessivas batalhas, entre 1316 e 1341, consegue lançar as sementes para que os seus sucessores estendam o seu império do Mar Báltico oriental, na zona algures entre Riga e Kaliningrado, até às margens do Mar Negro. É neste período que Gediminas anexa, além das várias tribos bálticas, o atual território da Boémia, Hungria, Polónia, Bielorrúsia, Ruténia e todo o ocidente ucraniano. Tem o seu epicentro em Vilnius, A Conquistadora, a capital da Lituânia escolhida por Gediminas. Diz a lenda que o seu apetite imperial se deve a um sonho premonitório no campo de batalha: vê um lobo a uivar. Após consultar o seu sacerdote, este confirma que é um sinal para prosseguir as conquistas até mais não poder.

Ainda mais singular nesta lista é o Grão-Ducado de Moscovo (também "Grão-Principado de Moscovo" ou "Reino da Moscóvia"), surgido em 1283 enquanto herdeiro natural do "Rus de Kiev" e dos descendentes da dinastia escandinava de Rurik — precisamente uma das razões da fratura entre Rússia e Ucrânia. A partir do século XIV torna-se o berço dos "todo-poderosos" czares da Rússia, cujo mais famoso foi Ivan IV, O Terrível. Em rigor, converter-se-á no primeiro czar de facto, coroado em 1547, período em que expandiu o seu Estado rumo à Sibéria na tentativa de subjugar os povos tártaros e asiáticos.

O Luxemburgo entrou no que se pode chamar um "terceiro ciclo", o da pós-pós-modernidade. O mote é a diversificação da economia. Agora a grande aposta é o Espaço . Foto: Alain Piron

Do aço à conquista do Espaço

A questão coloca-se de novo: se ao longo da História do último milénio a esmagadora maioria das casas grão-ducais não subsistiram mais do que breves décadas, a que se deve esta pujança luxemburguesa? Com efeito, e de acordo com as mais recentes estatísticas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), é atualmente o país mais rico do mundo, com um PIB per capita de aproximadamente 138 mil euros. Apenas como comparação, a Noruega, uma superpotência em matéria de gás e petróleo, contabiliza hoje um PIB per capita na ordem dos 90 mil euros (e os EUA não passam dos 70 mil euros).

Para o explicar, há que viajar por três grandes etapas — ou ciclos. O primeiro deles foi iniciado pelos celtas, há mais de três mil anos. Será este povo indo-europeu quem primeiro começa a extrair sistematicamente minério dos férteis solos luxemburgueses. Recém-chegados do Centro e Oriente europeus por volta de 1200 a.C., assinalarão aqui um dos momentos mais épicos da chamada Idade do Ferro. A sua tradição perdurará — ou renascerá, sobretudo entre finais do século XIX e o início do século XXI. É com muito do aço luxemburguês que se ergueram vários arranha-céus de Nova Iorque e Xangai, por exemplo.

O primeiro luxemburguês a ir à lua é um robô A empresa ispace está a construir um robô para as próximas missões espaciais. Vai extrair rochas lunares e entregá-las à NASA.

As generosas reservas de ferro no subsolo da região terão importantes consequências políticas no pós-guerra. Tais como a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), em abril de 1951, na sequência de uma iniciativa de Robert Schuman, então ministro francês dos Negócios Estrangeiros. Ao subscrever este tratado, o Grão-Ducado do Luxemburgo torna-se num dos seis membros fundadores da CECA, tida como a antecâmara da Comunidade Económica Europeia (CEE). Eis o embrião da União Europeia, fundada em 1957 por estes mesmos seis Estados através da assinatura do Tratado de Roma (países do Benelux, França, Alemanha e Itália).

Mesmo com a crise do aço e das matérias-primas ocorrida em meados da década de 70, a relevância do aço persistiu na economia luxemburguesa. Foto: Christophe Olinger

Mesmo com a crise do aço e das matérias-primas ocorrida em meados da década de 70, a relevância do aço persistiu na economia luxemburguesa: em 2002, e por via do grupo franco-espanhol Arcelor, é no Grão-Ducado que fica sediada a maior empresa de aço do mundo. Será adquirida pela anglo-holandesa Mittall quatro anos depois, em 2006.

Porém, de forma a reduzir a sua dependência desta matéria-prima, o grão-duque e respetivo Executivo decidem apostar na alta finança com a entrada dos anos 80. Vivem-se novos tempos e no Luxemburgo é criado o ambiente favorável para se converter numa das maiores praças financeiras mundiais. Dá-se uma verdadeira viragem na economia, como se pode constatar nos dias de hoje: o sector financeiro representa cerca de 25 por cento do seu PIB; é no Grão-Ducado que o Banco Europeu de Investimento (BEI) estabelece a sua sede.

Para tal muito contribui a sua posição geográfica no seio da União Europeia. Confere-lhe a mobilidade transfronteiriça de trabalhadores — sobretudo de cidadãos belgas, alemães e franceses — que reforçam o ambiente multilinguístico ideal para os negócios. De resto, é no Grão-Ducado que será assinado em 1985 o famoso Acordo de Schengen, que garante a livre circulação de pessoas na área da União Europeia (e outros Estados vizinhos). Estima-se que mais de 200 mil pessoas entrem e saiam diariamente do território do Luxemburgo somente com o propósito de trabalhar.

De forma a reduzir a sua dependência do aço, o Grão-Duque e respectivo Executivo decidem apostar na alta finança com a entrada dos anos 80. Foto: Guy Jallay/Luxemburger Wort

À conquista do Espaço

É com alguma surpresa que, de súbito, o Luxemburgo entra no que se pode chamar um “terceiro ciclo”, o da pós-pós-modernidade. O mote é a diversificação da economia. Como se passado, presente e futuro tenham sido há muito uma transição planeada. Nem Júlio Verne adivinharia: em 2018, as autoridades luxemburguesas inauguram a Agência Espacial do Luxemburgo (LSA), com sede na localidade de Betzdorf e considerada uma das mais modernas do Planeta.

Simboliza uma vanguarda que, uma vez mais, já trouxe consequências políticas. Devido ao seu ambicioso — e, já agora, bastante polémico — plano aeroespacial, o Grão-Ducado, que durante tantos séculos dependeu do aço, assinou uma parceria com a NATO, de que é membro-fundador, e com os EUA no âmbito dos satélites e comunicações de alta segurança, uma das fragilidades do mundo globalizado.

As atuais tensões geopolíticas e a Guerra na Ucrânia, aliás, ajudam a alavancar a importância estratégica do Luxemburgo no contexto europeu e atlântico. Já em 2024, o operador SES sediado no Grão-Ducado lançará um foguetão para colocar em órbita um satélite por si concebido e desenvolvido. Denominado Eagle-1, assegurará a comunicação ainda mais encriptada entre Estados. Ou, nas palavras da própria SES, "redes de comunicação seguras na Europa, entre os Estados-membros da União Europeia, numa base independente e soberana". A partir da Terra, o satélite será operado da base de Betzdorf.

Luxemburgo junta-se aos EUA para regressar à Lua até 2024 O Luxemburgo é um dos sete países que se juntaram aos Estados Unidos para planear o regresso da humanidade à Lua até 2024.

Contudo, e numa aposta que se pode considerar ainda mais futurista, o Grão-Ducado esforça-se também para se tornar no hub europeu para a mineração espacial. Assentará no Centro de Inovação para os Recursos Espaciais Europeus (ESRIC), criado em 2020. Mas o que significa a "mineração espacial"? Falamos de minerar nos asteroides que tenham mais altas percentagens de metais. Isto significa enviar máquinas para o Espaço que possam extrair essas riquezas e encaminhá-las até ao Planeta Azul. Em conjunto com a Lua, falamos de cerca de 16 mil asteroides com esse potencial.

Converter-se na potência número um do Mundo em matéria de mineração espacial é uma consequência direta de uma lei aprovada em fevereiro de 2016 que regula com clareza a exploração das riquezas espaciais e convida parceiros internacionais a estabelecerem-se no Grão-Ducado. O Luxemburgo passa assim a ser o maior competidor dos EUA nesta nova corrida ao ouro e outros metais espaciais, sem esquecer a água ou os hidrocarbonetos.

Inesperadamente, é como se um longo ciclo de extração mineral se feche depois de, há mais de três milénios, os celtas aqui se tenham estabelecido para minerar o ferro das terras luxemburguesas.

