Mais de mil portugueses adquiriram a nacionalidade luxemburguesa, em 2021, representaram 17% dos estrangeiros. A Suíça lidera estas aquisições.

Emigração

Luxemburgo, o terceiro país onde mais portugueses adquiriram nacionalidade

Em 2021, 1141 emigrantes portugueses adquiriram a nacionalidade luxemburguesa. Ao todo, representam 17% dos estrangeiros residentes no país que se tornaram também luxemburgueses, via pedido de nacionalidade, uma percentagem elevada e que aumentou pela segunda vez em cinco anos, realça o Relatório da Emigração portuguesa em 2021, que esta quarta-feira será apresentado em Lisboa.

O Grão-Ducado é o sexto país do mundo para onde mais portugueses emigram, refere ainda o relatório. Em 2021, 3.885 portugueses deixaram Portugal para começar uma nova vida no país, liderando as chegadas de todas as nacionalidades, segundo os dados oficiais do Luxemburgo.

A Suíça voltou em 2021 a ser o país onde mais emigrantes portugueses adquiriram a nacionalidade (2.087) destronando o Reino Unido, que mantém a segunda posição, de acordo com o Relatório da Emigração.

Seguiu-se o Reino Unido (2.042), os Estados Unidos da América (1.555), o Luxemburgo (1.141) e a França (1.128 em 2020), enquanto países com a percentagem mais elevada de nacionalidade obtida por portugueses.

Maioria dos portugueses detidos no estrangeiro está no Reino Unido, França e Suíça Os principais motivos das detenções os relacionados com estupefacientes, crimes contra a pessoa, sexuais e homicídio, revela o Relatório da Emigração.

A Suíça é o terceiro país do mundo para onde mais portugueses emigram, a seguir à Espanha e ao Reino Unido. Em 2021, mais de 60 mil portugueses decidiram deixa o país natal e recomeçar a vida além-fronteiras, indicam os autores do relatório da Emigração, uma iniciativa da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, com base nos dados recolhidos pelo Observatório da Emigração, um centro de investigação do Iscte - Instituto Universitário de Lisboa.

*Com Lusa

