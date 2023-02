No país, 643.941 pessoas estão recenseadas como residentes, mais 25,7% do que em 2011. É um crescimento populacional recorde na Europa.

Luxemburgo, o pequeno país que ganhou mais de 130 mil pessoas em 10 anos

O Statec apresentou os primeiros resultados do mais recente recenseamento geral da população do Luxemburgo, de 2021, dez anos depois do anterior.

Em dez anos, este pequeno país conheceu uma explosão demográfica, com o aumento de 25,7% da sua população. Atualmente, 643 941 pessoas estão recenseadas como residentes, sendo mais 131 588 mil do que em 2011 (512 353 habitantes).

Este aumento populacional pode ser visto como um recorde a nível europeu. Na Europa, a população aumentou apenas 1,7% nos últimos 10 anos, referiu Charlie Klein, especialista do Statec, na conferência de imprensa desta manhã, da apresentação dos primeiros resultados do Censos 2021, citado pela RTL.

Aliás, em vários países o número de habitantes diminuiu neste período, nomeadamente em Portugal, mas também em Itália, Grécia, Letónia, Lituânia e Estónia, deu como exemplo o especialista.



Uma das explicações para este significativo aumento de habitantes no Grão-Ducado pode ser a forte emigração de pessoas que escolhem o Luxemburgo para trabalhar, passando a residir no país.

Envelhecimento

Outro fenómeno importante a realçar destes resultados preliminares do Censos 2021 é o facto da população continuar a envelhecer, sendo agora a idade média de 39,7 anos, mais um ano do que nos Censos de 2011. A maioria da população tem entre 25 e 55 anos.

Um dado curioso é o crescimento de residentes com mais de 100 anos de idade, que aumentou 35,8%. A população centenária passou de 67 em 2011 para 97 em 2021.

Entre a população geral, há agora mais homens (50,4%) do que mulheres (49,6%). Aliás, a população masculina aumentou de 254 967, em 2011, para 324 355 homens, em 2021. Já a proporção de mulheres na população diminui ligeiramente nestes 10 anos. Em 2011, era praticamente igual à dos homens, representando 50,2% da população, mas agora é ligeiramente inferior, situando-se nos 49,6%, neste Censos de 2021.

No total, também a população feminina cresceu: estão recenseadas 319 586 mulheres, contra as 257 386 de 2011. No Censos de 2011, o país contava com mais mulheres (50,2%) do que homens (49,8%).

Para os Censos de 2021, quatro em cinco pessoas responderam ao questionário que foi modernizado em relação a 2011. A taxa de participação neste novo recenseamento eleitoral a nível nacional foi de 79%, um pouco inferior aos 85% de participantes em 2011.

Conhecer a população

O recenseamento populacional a cada 10 anos é uma ferramenta fundamental para conhecer a população de um país, fornecendo "informações socioeconómicas essenciais como a estrutura etária, sexo, nacionalidade, estado civil, ocupação, nível de educação e condições de habitação, não só a nível nacional, mas também a nível dos cantões, municípios, localidades e, pela primeira vez, a nível das grelhas europeias que dividem o continente europeu em porções de um quilómetro quadrado", realça o Statec.

Por outro lado, os dados dos Censos facilitam o planeamento das necessidades populacionais no país, nomeadamente ao nível do ordenamento do território, e de infraestruturas públicas como escolas, infantários, hospitais, lares de idosos, mas também ao nível da habitação.

