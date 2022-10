O ministro da Educação apresentou, na quinta-feira, as novidades do novo ano académico.

Sociedade 3 min.

Educação

Luxemburgo. Número de estudantes no ensino superior permanece elevado

Simone MOLITOR O ministro da Educação apresentou, na quinta-feira, as novidades do novo ano académico. A prioridade do executivo é continuar a incentivar o desenvolvimento do panorama da investigação e do ensino superior no Luxemburgo.

"Precisamos de institutos de ensino superior e de investigação que sejam visíveis e competitivos a nível internacional e que visem a excelência. Só um panorama de investigação e ensino superior de qualidade nos permitirá servir o país a longo prazo, daí a importância de sermos ativos nos domínios onde há necessidades reais", contextualizou o ministro do Ensino Superior e Investigação, Claude Meisch (DP), na conferência de imprensa do início do ano académico, na quinta-feira. Foram feitos esforços especiais, por exemplo na Universidade do Luxemburgo, para desenvolver o campo da medicina.

Universidade do Luxemburgo entre as 250 melhores do mundo A classificação é estabelecida pelo Times Higher Educations.

De acordo com o governante, o número de estudantes permanece a um nível muito elevado. No último ano letivo, 32.689 estudantes receberam apoio financeiro do Estado no semestre de inverno e 29.484 no semestre de verão. "No que diz respeito aos países de estudo, há uma evolução. Os estudantes luxemburgueses ainda são fortemente atraídos pelos países vizinhos, mas além disso, dois países, nomeadamente os Países Baixos e a Áustria, estão a mostrar um forte crescimento", indicou.

Há mais estudantes nas áreas de TI e engenharia

Os esforços para promover determinados campos de estudo estarão a dar frutos. "Só podemos dominar a mudança digital se tivermos peritos suficientes. O número de estudos na área das Tecnologias de Informação (TI) tem aumentado significativamente. Temos uma reviravolta energética à nossa frente que só podemos dominar se tivermos engenheiros suficientes. Também aqui os números aumentaram, assim como no campo da medicina", contou Meisch.

Além disso, a lei sobre o ensino superior, já anunciada no ano passado, está na reta final e deverá ser aprovada antes do final da legislatura. "Com esta lei, queremos criar um quadro sólido e coerente para a organização do ensino superior", disse o ministro.

Um novo aspeto importante é a proteção dos títulos (BTS, bacharelato, mestrado, doutoramento). Neste contexto, será introduzido o título de "doutor em medicina" e será atribuído em ligação com o diploma da Universidade do Luxemburgo relativo aos estudos médicos especializados. Está prevista uma colaboração a longo prazo com uma agência estrangeira de acreditação, a fim de assegurar uma maior transparência.

Bolsas de estudo vão aumentar no próximo ano letivo Os estudantes universitários vão ter mais ajuda graças às duas últimas indexações dos salários e ao incentivo do Estado decidido nas reuniões da tripartida.

Governo promete ajustar apoios aos estudos

Outra novidade é o "BTS en alternance", que já foi objeto de uma fase-piloto. Este curso permite seguir parte da formação no liceu e outra parte diretamente em ambiente profissional. Além disso, todos os estágios no currículo do BTS estarão agora sujeitos à chamada "Lei de Estágio" de 2020, o que significa que os estágios de pelo menos quatro semanas devem ser pagos. "Isto tornará a formação ainda mais atrativa em vários campos profissionais", disse Meisch.

O ministro falou também de ajustamentos ao apoio estatal aos estudos. Estes já tinham sido significativamente aumentados no início da crise em abril. "Continuamos a ter discussões contínuas com a ACEL, a federação das associações de estudantes luxemburguesas. Se forem necessários mais ajustes, podemos responder caso a caso", explicou o ministro. "Vamos continuar a precisar de estudantes, jovens que se comprometam com os estudos e que mais tarde regressem ao Luxemburgo com estas competências."

Será criada plataforma de intercâmbio de dados

Entretanto, para facilitar as atividades de investigação, será criada uma plataforma nacional de intercâmbio de dados. "Isto permitirá que os dados sejam utilizados. Até agora, os investigadores têm tido frequentemente problemas com isto, mas é importante para projetos de investigação no campo social, por exemplo, ou para a medicina personalizada. A ênfase é naturalmente colocada na proteção de dados", assegurou Claude Meisch.

Luxemburgo vai ter “campus espacial” para empresas O campus vai ser implementado em dois locais distintos e as obras arrancam em 2024.

Finalmente, o ministro mencionou a recente decisão do governo de integrar as atividades e o pessoal do Instituto Max Planck Luxemburgo na Uni.lu a médio prazo. Adicionalmente, revelou a criação de outro centro interdisciplinar na universidade, desta vez para sistemas ambientais.

A Feira do Estudante deste ano terá novamente lugar de forma presencial nos dias 27 e 28 de outubro de 2022 no campus de Belval, mas não abandonará completamente os elementos virtuais (studentefoire.lu).

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.