Luxemburgo entre os 10 países europeus com maior igualdade de género

Ana Patrícia CARDOSO

O Luxemburgo está na nona posição entre 27 Estados-membros, no índice de igualdade de género, publicado anualmente pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE).

Calculado desde 2010, o índice analisa as diferenças entre homens e mulheres em seis áreas como o emprego, renda, educação, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, tomada de decisões e saúde.

No cálculo, o Grão-Ducado obteve uma pontuação de 73,5 pontos, o que corresponde a uma melhoria de mais de 20% desde 2010, a maior crescimento entre os Estados. (gráfico). A média europeia é de 68,6 pontos. A Suécia continua a ocupar o primeiro lugar, seguida da Dinamarca e Países Baixos.

O bom resultado do Grão-Ducado deve-se à melhoria em quase todas estas áreas, exceto na educação. Segundo o EIGE, o problema da desigualdade de género é transversal a todos os Estados e acentuou-se com a pandemia de covid-19, que também agravou as desigualdades sociais na educação.

Mas na análise por setores, a categoria tomada de decisão teve o pior resultado, com 59,7 pontos.

A ministra da Igualdade entre Mulheres e Homens, Taina Bofferding, mostrou-se "muito satisfeita com o sucesso das políticas", mas mantém-se vigilante "em relação aos novos desafios colocados à igualdade de género pelas recentes crises e desenvolvimentos sociais no geral".

Bofferding aproveitou a divulgação destes resultados para lembrar que o índice desenvolvido pelo EIGE é tido como base de trabalho do Observatório da Igualdade criado no Luxemburgo, pelo Ministério da Igualdade entre Homens e Mulheres. ​​"Só podemos mudar e melhorar o que medimos. É por isso que o trabalho do Observatório para a Igualdade é essencial para acompanhar e analisar a evolução da situação da igualdade de género para torná-la uma realidade diária", referiu a ministra.

