"Não há penúria de parteiras profissionais no Luxemburgo". A afirmação é da ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta a uma questão parlamentar do deputado do Partido Cristão Social (CSV), Marc Spautz.

Luxemburgo não tem falta de parteiras

A ministra acrescenta que atualmente todos os postos de trabalho estão ocupados por parteiras com formação luxemburguesa ou estrangeira, sendo que a França e a Bélgica representam 56% das parteiras profissionais que estão a exercer no país. De acordo com os dados do executivo, há atualmente 231 parteiras profissionais a exercer atividade no Luxemburgo.



A ministra sublinha que o Liceu Técnico para Profissões de Saúde é a única escola do país que oferece formação de três anos nesta área, sendo que só pode acolher 18 alunos por ano, já que as vagas de estágio nas quatro maternidades do Grão-Ducado são limitadas.

Paulette Lenert frisa que atualmente os responsáveis das formações têm dificuldades em encontrar vagas de estágio para aqueles que já iniciaram a formação. No entanto os jovens que não encontrarem colocação no liceu do Luxemburgo podem seguir uma formação no estrangeiro, uma vez que esta é harmonizada ao nível da União Europeia, no que respeita ao reconhecimento do diploma.

Segundo as contas feitas pelo Eurostat em abril de 2020, o Luxemburgo é dos países da Europa com menos profissionais de saúde, correspondente a apenas 4% do total do emprego no Luxemburgo.



