Luxemburgo. Ministros da Justiça da UE debatem criminalização de discursos de ódio na Internet

Grão-Ducado acolhe, esta segunda-feira, a reunião dos ministros europeus, que visa lançar as bases para uma legislação que obrigue as plataformas a assegurar que o que está definido como crime na vida real também o seja na esfera virtual.

Os ministros da Justiça da União Europeia (UE) estão hoje reunidos, no Luxemburgo, para debater conteúdos ilegais na Internet e a aplicação de regras, e punições semelhantes às previstas na vida real para crimes idênticos cometidos na esfera virtual, como os crimes de ódio.

A discussão, que é presidida pela ministra Francisca Van Dunem, em representação da presidência portuguesa da UE e que se insere no contexto da nova Lei dos Serviços Digitais, servirá para debater abordagens legais a este tipo de conteúdos ilegais ‘online’, com base na proposta legislativa em discussão para modernizar as regras que regem os serviços digitais em toda a União Europeia.

Em causa está o objetivo de obrigar as plataformas a assegurar que o que está definido como crime na realidade ‘offline’ também o seja no ‘online’, como o incitamento ao ódio e o racismo, e que prevê multas pesadas para as multinacionais tecnológicas que não o cumpram, que poderão, nos casos mais graves, ir até 6% do seu volume de negócios anual.

A estimativa da Comissão Europeia, que propôs esta iniciativa legislativa em dezembro passado, é que o pacote digital esteja em vigor em meados do próximo ano, considerando tempo necessário para as negociações.

A reunião de hoje dos ministros da Justiça acontece um dia após, os ministros das Finanças do G7 terem chegado a um acordo “histórico” para criar um imposto mínimo de 15% sobre as multinacionais. Uma medida que afetará sobretudo as gigantes tecnológicas e digitais.

No encontro dos ministros da Justiça europeus, esta segunda-feira, no Luxemburgo, uma semana depois de ter arrancado oficialmente, no Grão-Ducado, a Procuradoria Europeia, estará também em discussão o regulamento sobre concessão de créditos e a criação de um enquadramento geral, que crie regras uniformes sobre a propriedade de um crédito após a sua cessão numa base transfronteiriça.





