O ministro português do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, vai marcar presença nas comemorações do 10 de junho – Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas – na cidade do Luxemburgo.



A parte oficial tem lugar na sexta-feira, enquanto as festividades decorrem no sábado e domingo (dias 10 e 11).



As comemorações oficiais do 10 de junho celebram-se este ano no Porto e no Brasil, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, com presenças confirmadas do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e do primeiro-ministro António Costa.



Por cá, o Governo português faz-se representar pelo ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Pedro Marques vai estar presente numa receção na residência da Embaixada, entre as 12h e as 14h de sexta-feira, depois da passagem por um conselho europeu previsto para esse dia.

Meia hora antes, às 11h30, o programa arranca com a tradicional cerimónia de deposição de uma coroa de flores no busto de Luís Vaz de Camões, na Place Joseph Thorn, em Merl.



Já no sábado e domingo, as festividades vão ter lugar na place de la Constitution e na Place d'Armes, também na capital.



Organizada pelo Centro de Apoio Social e Associativo (CASA), a festa conta com animação musical da Banda Compacto, Pedro Bray, Xpressão Lírica, Piloco & Fizé e Fado Vivo.



O programa inclui ainda a atuação de vários grupos musicais e folclóricos pelas ruas da cidade do Luxemburgo, com destaque para o Grupo Trajes e Cantares de Cambra e Chula d'Águeda, vindos de Portugal.



No âmbito das festividades, tem lugar também o habitual concurso de pesca em Kockelscheuer, no domingo de manhã.

HB



