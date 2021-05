Em 2020 registaram-se mais quatro vítimas mortais em acidentes nas estradas do Grão-Ducado.

Luxemburgo. Menos acidentes mas mais mortes nas estradas em 2020

Ana Patrícia CARDOSO

De acordo com o balanço apresentado esta terça-feira pelo Ministério da Mobilidade e pelo Statec, em 2020 houve menos acidentes nas estradas luxemburguesa mas um ligeiro aumento no número de vítimas mortais. Dos 24 acidentes relatados, 26 pessoas perderam a vida, avançou o ministro da Mobilidade, François Bausch. O número representa mais quatro vítimas mortais que no ano anterior.



Quando se fala em acidentes na estrada, não se tratam dos que envolvem automóveis e é aqui que os números mostram variações. Em 2020 morreram três ciclistas em 2020 (comparando com nenhuma morte em 2019), sete pessoas em veículos motorizados (para quatro, no ano anterior) e quatro peões, mais dois do que em 2019. Em sentido inverso, as vítimas de acidentes com carros baixaram de 12 para sete em 2020.

O relatório aponta, sem surpresas, o excesso de velocidade como a principal causa dos sinistros (23%), seguido de falhas na condução (13%), infrações contra peões (12%) e álcool (11%). Em relação às idades dos presumíveis responsáveis pela condução, a média aumentou quase uma década. Assim, em 2020, os envolvidos tinham entre 35 e 44 anos, enquanto que no ano anterior a média situava-se entre os 25 e 34 anos.



Nos dados apresentados Bausch ressalva ainda que a percentagem de ferimentos, tanto graves (-13%) como ligeiras (-29%) também diminuiu. O relatório aponta, sem surpresa, para o excesso de velocidade (23%) como a principal causa dos sinistros, seguido de falhas de condução (13%), infrações contra peões (12%) e álcool (11%).

Radares têm contribuído para baixar número de acidentes graves Radar inteligente na N11 entre Waldhof e Gonderange fez baixar o número de infrações por excesso de velocidade naquele troço, revelou o ministro da Mobilidade.

O ministr dá nota positiva às medidas de controlo aplicadas nas estradas dos Grão-Ducado nos últimos anos. "Entre 2013 e 2020, vemos uma tendência decrescente nos números de acidentes mortais, feridos e acidentes graves. Esta tendência é a prova da eficácia do plano de ação em vigor, com o qual estou particularmente satisfeito", refere na nota.











