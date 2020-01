O estudo mostra como as leis ampliam ou diminuem a participação feminina no mercado de trabalho.

Luxemburgo mantém nota máxima no índice de igualdade de mulheres do Banco Mundial

(HB) - O Luxemburgo é um dos oito países com a nota máxima no índice do Banco Mundial que mede a igualdade entre homens e mulheres.

De acordo com o estudo "Mulher, Negócios e Direito 2020", o Grão-Ducado obteve 100 pontos, o mesmo valor que em 2019.

O documento analisou oito indicadores de 190 países e mostra como as leis ampliam ou diminuem a participação feminina no mercado de trabalho.

Entre os indicadores analisados estão: mobilidade, local de trabalho, remuneração, casamento, maternidade e paternidade, empreendedorismo, ativos e pensões.

Os outros países com a nota máxima são Canadá e seis Estados europeus: Bélgica, França, Suécia, Dinamarca, Islândia e Letónia.

Já Portugal e Alemanha aparecem no segundo grupo do ranking com uma pontuação de 97,5.

Num outro estudo similar, divulgado recentemente pelo instituto europeu EIGE, o Luxemburgo aparece como o 10º país da União Europeia mais bem cotado em igualdade de género, porém, falha na distribuição igualitária dos géneros em cargos de topo na política e no mundo económico.

Em resposta a uma questão parlamentar sobre este relatório, apresentada pela deputada d’Os Verdes Chantal Gary, a ministra da Igualdade, Taina Bofferding, reconheceu que é preciso equilibrar a representação feminina nas áreas do poder e cargos de decisão.