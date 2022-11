No acordo assinado esta semana, em Portugal, os dois países concordaram em criar um grupo de trabalho para acelerar o procedimento de reconhecimento mútuo de qualificações.

Sociedade 5 2 min.

Educação

Luxemburgo manifesta "grande interesse" no ensino profissional português

Ana TOMÁS No acordo assinado esta semana, em Portugal, os dois países concordaram em criar um grupo de trabalho para acelerar o procedimento de reconhecimento mútuo de qualificações.

Os projetos de formação e requalificação profissional portugueses geraram interesse na comitiva luxemburguesa, liderada pelo ministro da Educação Claude Meisch, que esteve em visita oficial a Portugal esta semana.

Claude Meisch em Portugal. Promover ensino de português no Luxemburgo na agenda O reconhecimento dos diplomas do ensino profissional será outro dos temas em debate.

Além do encontros com o homólogo português, João Costa, e com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, Claude Meisch esteve com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Segundo o comunicado do Ministério da Educação do Grão-Ducado, Ana Mendes Godinho apresentou ao ministro luxemburguês as reformas da formação profissional, as iniciativas de requalificação e os esforços para promover as competências digitais que têm sido empreendidos pelo governo português. "Estes projetos suscitaram grande interesse na delegação do Luxemburgo, tendo ambas as partes notado a necessidade de reconhecimento mútuo de diplomas e qualificações profissionais", refere o mesmo comunicado.

Reconhecimento de diplomas entre Luxemburgo e Portugal pode estar para breve A visita de Claude Meisch a Portugal saldou-se num acordo assinado entre os dois países, ao nível do ensino do português e da promoção da interculturalidade e na previsão do reconhecimento mútuo de diplomas.

Já na quarta-feira, numa mensagem no Twitter, Claude Meisch destacou a "troca frutuosa" com o ministro da Educação português, João Costa, aludindo ao reconhecimento de habilitações e respetiva certificação pelos dois países.

"Se o sucesso educativo dos alunos portugueses no Luxemburgo tem aumentado nos últimos anos, a cooperação [entre Portugal e Luxemburgo] poderá também concentrar-se no reconhecimento mútuo de diplomas", escreveu Claude Meisch num pequeno texto acompanhado por imagens da visita com João Costa e os embaixadores de Portugal, António Gamito, e do Luxemburgo, Martine Schommer, à Escola de Comércio de Lisboa.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

5 Da esq. para a direita, António Gamito (embaixador português no Luxemburgo); Eulália Alexandre (diretora-adjunta da Educação); Claude Meisch (ministro da Educação do Luxemburgo); João Costa (ministro da Educação de Portugal); Ana Cláudia Valente (membro do Centro de Emprego e Formação Profissional de Portugal); e Martine Schommer, embaixadora do Luxemburgo em Portugal. Foto: Governo luxemburguês

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Da esq. para a direita, António Gamito (embaixador português no Luxemburgo); Eulália Alexandre (diretora-adjunta da Educação); Claude Meisch (ministro da Educação do Luxemburgo); João Costa (ministro da Educação de Portugal); Ana Cláudia Valente (membro do Centro de Emprego e Formação Profissional de Portugal); e Martine Schommer, embaixadora do Luxemburgo em Portugal. Foto: Governo luxemburguês Foto: Governo luxemburguês Foto: Governo luxemburguês Foto: Governo luxemburguês Foto: Governo luxemburguês

"Durante a discussão sobre o novo sistema de formação profissional e as possibilidades de qualificações totais e parciais em Portugal, ambos os países concordaram em criar um grupo de trabalho a fim de acelerar o procedimento de reconhecimento mútuo de diplomas", refere o comunicado do Ministério da Educação.

No acordo assinado pelos dois ministros da Educação e disponibilizado pelo Governo do Grão-Ducado, Portugal e o Luxemburgo reconheceram "a necessidade de rever os procedimentos" que permitam validar nos dois países essas qualificações e deram os primeiros passos para iniciar esse processo.

"Foi criado um grupo de trabalho ad hoc para apresentar às autoridades políticas, o mais rapidamente possível, sugestões de adaptações a fazer", nomeadamente as que dizem respeito as menções ou notas finais atribuídas nos certificados e diplomas.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.