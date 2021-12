Até sexta-feira passada, cerca de 70% dos pacientes internados em unidades de cuidados intensivos pertencia ao sexo masculino. Já no número total de óbitos a diferença entre géneros é significativamente menor.

Luxemburgo. Mais de dois terços dos internados em UCI com covid-19 são homens

No Luxemburgo, mais de dois terços dos doentes hospitalizados com covid-19, nos cuidados intensivos, são homens.

Os dados foram avançados pela Ministra da Saúde, Paulette Lenert, na sexta-feira ao final do dia, numa resposta parlamentar, segundo noticia o Luxembourg Times.

Em média, entre os pacientes internados em UCI (unidades de cuidados intensivos), até ao passado dia 23, cerca de 70% pertencia ao sexo masculino e pouco mais de 30% ao sexo feminino.

A maior diferença entre os géneros, acrescenta aquela publicação, verificou-se entre as pessoas com idades entre os 35 e os 39 anos, faixa onde a percentagem de homens com doença covid grave atinge os 85%. Já abaixo dos 30 anos, a taxa de hospitalizados em cuidados intensivos foi quase igual entre os dois géneros, com os homens a representarem 54,5% e as mulheres 45,5%.

A diferença também se esbate quando se olha para os números da mortalidade por covid-19, desde que a pandemia atingiu o país. No total de mortes provocadas pela doença, 55% correspondem a pessoas do sexo masculino e 45% a pessoas do sexo feminino.

