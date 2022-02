De acordo com o comunicado da tutela, 15 crianças em idade escolar foram internadas com síndrome inflamatória multissistémica associada à covid-19. Apesar dos internamentos não houve mortes a lamentar.

Luxemburgo. Mais de 145 crianças hospitalizadas com covid-19 desde o início da pandemia

Ana TOMÁS De acordo com o comunicado da tutela, 15 crianças em idade escolar foram internadas com síndrome inflamatória multissistémica associada à covid-19. Apesar dos internamentos não houve mortes a lamentar.

Desde o início da pandemia mais de 145 crianças foram hospitalizadas na Kannerklinik por sintomas graves de covid-19, e metade destas eram bebés e recém-nascidos. Os números são do Ministério da Saúde e foram revelados esta quinta-feira, num balanço do impacto do vírus SARS-CoV-2 nas faixas etárias infanto-juvenis, nos últimos dois anos no Luxemburgo.

De acordo com o comunicado da tutela, 15 crianças em idade escolar foram internadas com síndrome inflamatória multissistémica associada à covid-19. No entanto, o documento ressalva que não houve mortes resultantes da doença a lamentar entre as crianças.

Na reunião da Ministra da Saúde, Paulette Lenert, com os representantes da OKAJU (provedor para os direitos das crianças) Charel Schmit e Ines Kurschat, e da qual resultou divulgação destes números, foi feito ainda um balanço da vacinação infantil.

Quase 5.000 crianças com vacinação completa dos 5 aos 11 anos Há ainda mais de 14.500 adolescentes que receberam a dose de reforço, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Até à data, apontam os dados citados pelo ministério, 4.849 crianças com idades entre os 5 e 12 anos de idade têm a vacinação completa, enquanto nos jovens esse número é de 31.133. Houve, dentro desse universo, 14.678 que receberam uma dose de reforço.

