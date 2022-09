Luxemburgo. Mais de 140 incêndios em florestas e vegetações este verão

A utilização de helicópteros é uma possibilidade a ser explorada mas não é solução, segundo o Corpo Grão-Ducal de Incêndio e Segurança (CGDIS). O organismo prefere apostar na formação dos seus bombeiros e no desenvolvimento de um "índice de riscos de incêndio florestal no Luxemburgo", de forma a prevenir futuros fogos no país.