Luxemburgo lidera investigação a teste inovador para prever impacto da covid-19 no coração

Universidade portuguesa também integra c0nsórcio de investigação liderado pelo Instituto Luxemburguês de Saúde.

O Instituto de Saúde do Luxemburgo (LIH) lidera um consórcio europeu que está a investigar o desenvolvimento de um novo teste de diagnóstico para identificar pacientes covid-19 que correm o risco de desenvolver complicações cardiovasculares fatais.

O projeto, intitulado Covirna, visa criar um teste de diagnóstico para melhorar a vigilância e o tratamento de pacientes covid-19 e junta ao LIH 15 parceiros das áreas da saúde, academia e indústria oriundos de 12 países europeus. Nestes inclui-se Portugal, que está representado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) e do Centro para a Inovação em Biotecnologia e Biomedicina (CIBB).

O objetivo do consórcio é "fornecer um teste de diagnóstico que segmente os pacientes covid-19 de acordo com o seu nível de risco de desenvolver doenças cardíacas, permitindo à equipa médica selecionar a terapêutica mais adequada para tratar os doentes", explica, em comunicado, o investigador do CIBB da Universidade de Coimbra, Lino Ferreira.

Além do diagnóstico de risco, o cientista português adianta que "serão também desenvolvidos tratamentos inovadores para atenuar o impacto da covid-19 no coração".

Segundo a informação disponível no site do LIH, o projeto pretende implementar um sistema de prognóstico baseado em biomarcadores cardiovasculares de resultados clínicos da covid-19, combinado com um modelo de previsão construído com base em "ferramentas digitais e de análise de inteligência artificial".

Para isso, será realizado um estudo retrospetivo sobre vários grupos de doentes com covid-19, em toda a Europa.

"O estudo irá fornecer rapidamente um ensaio de prognóstico minimamente invasivo, simples mas robusto e acessível, que pode ser utilizado no contexto da atual pandemia de covid-19, bem como em outras grandes crises de saúde", refere o instituto.

Yvan Devaux, líder do Grupo CVRU, acrescenta que "ao abordar as complicações cardiovasculares da covid-19, que se sabe contribuírem significativamente para a mortalidade, espera-se que o projeto tenha um grande impacto na recuperação dos pacientes".

Com um financiamento de 3,9 milhões de euros da União Europeia (UE) no âmbito do plano de ação ERAvsCorona, que promove a cooperação entre instituições de investigação europeias para fortalecer a resposta à pandemia, o projeto conta também com a participação de entidades da Alemanha, Bélgica, Bósnia, Eslovénia, Espanha, França, Holanda, Hungria, Itália e Reino Unido.

A investigação arrancou esta semana e tem a duração de dois anos.



